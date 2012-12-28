Все новости
Происшествия
142
21 минуту назад

Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей

Женщину убедили, что ее деньги необходимо проверить в московском казначействе. И пригрозили тюремным сроком.

Липецкий отдел полиции №8 расследует уголовное дело об обмане 80-летней женщины: она отдала мошенникам 900 тысяч рублей.

Пожилой липчанке позвонил «сотрудник спецслужб» и заявил, что ее деньги необходимо проверить в московском казначействе, иначе женщине грозит серьёзный срок.
 
«Договорившись о передаче денег, пенсионерка дождалась приезда бухгалтера. Она получила от него расписку о передаче денег на проверку.  Ее ничуть не смутило, что в «документе» не было указания переданной суммы, даты и других важных  данных. Конечно же, денег пенсионерка больше не увидела» — сообщает пресс-служба областного управления МВД, опубликовавшая снимок расписки.
 
Полицейские в в очередной раз советуют поговорить с пожилыми родственниками о том, кто может звонить под видом врача, полицейского, банковского сотрудника, для чего аферистам могут понадобится личные данные, и насколько важно соблюдать осторожность при общении с незнакомцами.

мошенничество
