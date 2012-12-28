Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Полицейские показали расписку, под которую пожилая липчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Женщину убедили, что ее деньги необходимо проверить в московском казначействе. И пригрозили тюремным сроком.
Пожилой липчанке позвонил «сотрудник спецслужб» и заявил, что ее деньги необходимо проверить в московском казначействе, иначе женщине грозит серьёзный срок.
«Договорившись о передаче денег, пенсионерка дождалась приезда бухгалтера. Она получила от него расписку о передаче денег на проверку. Ее ничуть не смутило, что в «документе» не было указания переданной суммы, даты и других важных данных. Конечно же, денег пенсионерка больше не увидела» — сообщает пресс-служба областного управления МВД, опубликовавшая снимок расписки.
Полицейские в в очередной раз советуют поговорить с пожилыми родственниками о том, кто может звонить под видом врача, полицейского, банковского сотрудника, для чего аферистам могут понадобится личные данные, и насколько важно соблюдать осторожность при общении с незнакомцами.
