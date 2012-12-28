Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 5 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 22 в 15-м микрорайоне, № 38 по улице Первомайской, № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3/1, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3 по улице Шуминского.
