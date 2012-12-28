Все новости
Общество
243
36 минут назад
1

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 29 по проспекту Победы, №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, №№ вл. 3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

5 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 22 в 15-м микрорайоне, № 38 по улице Первомайской, № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3/1, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3 по улице Шуминского.
Комментарии (1)

Сначала новые
Р
11 минут назад
Главное фестивали и лапша
Ответить
