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В Липецкой области намерены проложить винный маршрут для туристов

19 908
#туризм #маршрут #виноделие
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В Липецкой области намерены проложить винный маршрут для туристов

Специалисты начали проработку деталей вопроса.

Завтра в Липецкой областной библиотеке для слепых состоится встреча местных виноградарей и заместителя директора регионального Центра событийного туризма Екатерины Пешковой. Стороны беседы обсудят проработку нового туристического маршрута по липецким виноградникам.

- Тема разработки туристического маршрута на виноградникам Липецкой области возникла во время презентации регионального проекта «Вкусная карта». Мы познакомились с липецкими виноградарями совсем недавно, в конце прошлого года. Пока в их деятельности, зимой, затишье, мы намерены разработать детальный план маршрута и презентовать новую схему путешествия по Липецкой области. Планируем завершить работу в марте-апреле, - делится планами Екатерина Пешкова. - Уверены, что новый маршрут будет интересен и взрослым, и детям. Так, юные туристы смогут больше узнать о традициях земледелия и увидеть своими глазами работу виноградарей. Подразумевается, что это будет летний вариант агротуризма.

После детальной проработки маршрута он будет презентован туристическим компании как Липецкой области, так и иных регионов России. Всех, кто заинтересован в вопросе, завтра ждут на встрече. Она начнется в актовом зале книгохранилища в 10 утра (ул. Елецкая, 69, тел. 27-02-01).
19 908
#туризм #маршрут #виноделие
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Комментарии (19)

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липецкий виноградарь

24 минуты назад
кто сказал, что у нас зимой затишье?! пригоняйте туристов, мы покажем как правильно и грамотно перерабатывать настоявшуюся виноградную брагу в чистейший продукт. они оценят вкусовые качества, отведают настойки на шишках, козьем горохе, луковой шелухе и другую вкуснятину. не рассчитавшим свои силы будет предложен ночлег с последующим восстановительным циклом. за массовость катюше пешковой дадим с собой бонус... добро пожаловать, турысты!
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Липецк

25 минут назад
В Липецке виноград не растет!
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поэт лёлик

32 минуты назад
закусим в абрикосовой, бухнем на виноградной мы, на конопляной улице покурим мы косяк. вишневые, грушевые, не мутные, прохладные. бюджет катюша пешкова пополнит нам сполна.
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финн

36 минут назад
традиция виноградарей это оччень иннтереснно ...вырежка ккаккая у винна ?
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финн

40 минут назад
алкотуризм это хорошшо )
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гостья

41 минуту назад
Сука, спасибо за комментарий...посмеялась по полной))))))))))))
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гостья

42 минуты назад
Сука, свекольной вряд ли...свеклу еще не всю убрали с полей)))
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Сука

сегодня, 11:54
липчанин, совершенно верно. Остограмить и по воздушному метру пустить с вайфаем.
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Сука

сегодня, 11:53
Боярышником чтоли угощать будут или заманивать? Аль свекольной самогонкой?
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гостья

сегодня, 11:52
Калдырь, еще кидание валенок покажем туристам....деревня и в Африке деревня))))
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