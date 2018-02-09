В Липецкой области намерены проложить винный маршрут для туристов

Специалисты начали проработку деталей вопроса.

Завтра в Липецкой областной библиотеке для слепых состоится встреча местных виноградарей и заместителя директора регионального Центра событийного туризма Екатерины Пешковой. Стороны беседы обсудят проработку нового туристического маршрута по липецким виноградникам.



- Тема разработки туристического маршрута на виноградникам Липецкой области возникла во время презентации регионального проекта «Вкусная карта». Мы познакомились с липецкими виноградарями совсем недавно, в конце прошлого года. Пока в их деятельности, зимой, затишье, мы намерены разработать детальный план маршрута и презентовать новую схему путешествия по Липецкой области. Планируем завершить работу в марте-апреле, - делится планами Екатерина Пешкова. - Уверены, что новый маршрут будет интересен и взрослым, и детям. Так, юные туристы смогут больше узнать о традициях земледелия и увидеть своими глазами работу виноградарей. Подразумевается, что это будет летний вариант агротуризма.



После детальной проработки маршрута он будет презентован туристическим компании как Липецкой области, так и иных регионов России. Всех, кто заинтересован в вопросе, завтра ждут на встрече. Она начнется в актовом зале книгохранилища в 10 утра (ул. Елецкая, 69, тел. 27-02-01).