В Липецкой области выступит воронежский хор

Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова выступит 16 февраля в Центре культурного развития города Грязи.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, прославленный профессиональный народный коллектив на протяжении многих лет с успехом представляет зрителям концертные программы, основанные на уникальных традициях южнорусского воронежского песенного и танцевального фольклора.

"Воронежский хор своим творчеством стремится поддержать и развить интерес аудитории к историческому прошлому и культурным традициям родного края. Именно на воронежской земле хоровое народное пение переродилось в форму профессионального исполнительства. Воронежский хор стал достойным продолжателем этих традиций. Используя современные обработки, он доносит до зрителей неповторимую красоту народных мелодий, демонстрирует задор русских плясок.

Хор известен особой манерой пения, характерным звучанием низких женских голосов, насыщенных мягким бархатным тембром. На сцене вокальные номера органично сочетаются с вокально-хореографическими и танцевальными постановками. Красочное действо сопровождает оркестр русских народных инструментов", сообщают в управлении культуры.

Концерт на липецкой земле Воронежский хор проведет в рамках гастролей, посвященных 75-летию коллектива. Начало концерта - в 18.30.

Фото: www.kultura48.ru