Самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ - снова обществознание

5,4 тысячи участников ЕГЭ определились с предметами для сдачи.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, 5,4 тысячи участников экзаменов 2018 года, в том числе 370 выпускников прошлых лет, определились с ЕГЭ.



Самыми популярными предметами, кроме русского языка и математики, остаются обществознание (3017 человек), физика (1504 человека), история (1061 человек). Структура выбора для сдачи учебных предметов на протяжении нескольких лет остаётся неизменной. Отмечен рост желающих сдать экзамен по литературе (363 человека), информатике (354 человека), английский язык (539 человек).



Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования пройдёт в три этапа: досрочный (с 21 марта по 11 апреля 2018 года), основной (с 28 мая по 2 июля 2018 года), дополнительный (с 4 по 15 сентября 2018 года). Никаких содержательных изменений при проведении экзаменов в 2018 году введено не будет.