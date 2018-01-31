Общество
сегодня, 09:42
В Липецке снова кладут асфальт в снег
11 1455
Местные технологии поражают свидетелей.
Пользователь видеохостинга YouTube Вячеслав Комаренко разместил на ресурсе ролик с благоустройством дворовых территорий. Автор не указывает место съемки, но в записи ясно угадывается жилой двор.
Автор указывает, что в его объектив попал старый метод укладки асфальта по-липецки. Действительно, в записи мы видим, как рабочие методично обновляют дорожное полотно под неспешно летящий с неба снег. Картину дополняет посыпание снегом места работы и лежащие вокруг сугробы.
Автор указывает, что в его объектив попал старый метод укладки асфальта по-липецки. Действительно, в записи мы видим, как рабочие методично обновляют дорожное полотно под неспешно летящий с неба снег. Картину дополняет посыпание снегом места работы и лежащие вокруг сугробы.
11 1455
Гость
Водитель
Н
а
местный
джамшуд
Иванов
Или оставить яму до лета?
Клали, кладем и будем класть!
Россия