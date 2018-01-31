Общество

сегодня, 09:42

В Липецке снова кладут асфальт в снег

11 1455
#снег #асфальт #благоустройство
2
В Липецке снова кладут асфальт в снег

Местные технологии поражают свидетелей.

Пользователь видеохостинга YouTube Вячеслав Комаренко разместил на ресурсе ролик с благоустройством дворовых территорий. Автор не указывает место съемки, но в записи ясно угадывается жилой двор.


Автор указывает, что в его объектив попал старый метод укладки асфальта по-липецки. Действительно, в записи мы видим, как рабочие методично обновляют дорожное полотно под неспешно летящий с неба снег. Картину дополняет посыпание снегом места работы и лежащие вокруг сугробы.
11 1455
#снег #асфальт #благоустройство
2

Комментарии (11)

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Гость

6 минут назад
Отмывание денег?
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Водитель

23 минуты назад
Конечно пусть сейчас хотя бы временно латают.
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Н

24 минуты назад
местный, А повадно платить пр судам, автолюбителям, по 2 миллиона за пробитые колеса. Из двух зол выбирают меньшее.
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а

41 минуту назад
кого укатали то? надеюсь с соборной?
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местный

сегодня, 11:08
Этот ролик стоит отправить сразу Президенту, чтобы неповадно было транжирить народные деньги.
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джамшуд

сегодня, 10:54
зачем ругаийсся, насяйника?!
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Иванов

сегодня, 10:54
Вы просто дурачье, это же аварийный ремонт дорог, и нам миллиард выделили, вот и осваиваем
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Или оставить яму до лета?

сегодня, 10:37
Раньше я тоже мог бы подумать, что это неправильно. Но будет ли лучше, если оставить яму до лета?
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Клали, кладем и будем класть!

сегодня, 10:21
Единственное, что в Липецке научились делать чиновники - это класть на здравый смысл и общественное мнение.
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Россия

сегодня, 09:55
Космонавтов 25 с дробью если не ошибаюсь
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