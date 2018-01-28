Липецк претендует на победу в конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития

Город вошел в шорт-лист номинации "Вовлечение общественности в принятие ключевых решений"

Агентство стратегических инициатив представит итоги и наградит победителей всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале.В этом году на конкурс поступили заявки от 77 субъектов РФ, которые включали 533 практики и инициативы. Наибольшую активность проявили регионы Приволжского федерального округа, которыми было заявлено 145 практик и инициатив, в лидерах оказались и Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Он уточнил, что в список финалистов вошли по три практики в каждой из семи номинаций. В номинации "Развитие человеческого капитала" финалистами стал Хабаровский край и Республика Бурятия. Липецкая, Оренбургская и Амурская области прошли в шорт-лист номинации "Вовлечение общественности в принятие ключевых решений". На звание победителей в создании условий, направленных на рост экономического потенциала, претендуют Челябинская и Тюменская области, а также Москва, сообщает ТАСС .