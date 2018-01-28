Общество

сегодня, 10:25

Липецк претендует на победу в конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития

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#конкурс #
Липецк претендует на победу в конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития

Город вошел в шорт-лист номинации "Вовлечение общественности в принятие ключевых решений"

Агентство стратегических инициатив представит итоги и наградит победителей всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале. 

В этом году на конкурс поступили заявки от 77 субъектов РФ, которые включали 533 практики и инициативы. Наибольшую активность проявили регионы Приволжского федерального округа, которыми было заявлено 145 практик и инициатив, в лидерах оказались и Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Он уточнил, что в список финалистов вошли по три практики в каждой из семи номинаций. В номинации "Развитие человеческого капитала" финалистами стал Хабаровский край и Республика Бурятия. Липецкая, Оренбургская и Амурская области прошли в шорт-лист номинации "Вовлечение общественности в принятие ключевых решений". На звание победителей в создании условий, направленных на рост экономического потенциала, претендуют Челябинская и Тюменская области, а также Москва, сообщает ТАСС.

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#конкурс #

Комментарии (2)

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Захолустье

19 минут назад
Липецк может претендовать только на одно звание - Помойка России.
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Дед

42 минуты назад
А какое может быть социально-экономическое развитие, если государство уходит с рынка и всё переводит в услуги ? Социальное государство у нас было при СССР ,а ныне хозяева денег -ростовщики, в лице менеджера путлера.Хватит наводить тень на плетень.
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