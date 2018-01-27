Происшествия

сегодня, 22:12

Легковушка «догнала» маршрутный автобус на остановке (ФОТО)

25 2058
1
Легковушка «догнала» маршрутный автобус на остановке (ФОТО)

Сегодня на автобусной остановке «27-й микрорайон» произошла авария с участием общественного транспорта.

В выпускавшую через переднюю дверь на остановке пассажиров маршрутки №306 сзади врезался «Рено-Логан». Удар оказался не слишком сильным, тем не менее и легковушка, и автобус получили механические повреждения.

3.jpg

Некоторое время часть остановки была перегорожена, что доставляло помехи другим автобусам, но представители владельцев маршрута и шофер «Логана» решили не вызывать ГИБДД, а уладить вопрос на месте полюбовно. Виновник аварии из легкового автомобиля привез и передал озвученную ему сумму ущерба.

2.jpg

Водитель «Рено-Логан» пояснил GOROD48, что пытался высадить на остановке пассажира, но на скользком покрытии его понесло вперед и избежать столкновения он не смог.

- Вы лучше напишите, почему дороги в нас в таком состоянии! – горячился мужчина.

4.jpg

Проезжая часть в районе остановки замерзла и была покрыта льдом коричневого цвета – от песка, который на нее высыпали. Было видно, что дорогу в этом месте добротно посыпали песком, но движение возле остановки столь интенсивное, что присыпки во второй половине дня уже не хватило. Что лишний раз подтверждает истину: песок – хорошо, но хорошая зимняя резина никогда не будет лишней.

6.jpg

25 2058
1

Комментарии (27)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр

40 секунд назад
Каждый день мы неадекватные сумасшедшие придурки с иносранью головной башки создаем новости на этом сайте: ХРЕНОВЛАГАН ВЪЕХАЛ В АВТОБУС (ДВАЖДЫ ЗА ДЕНЬ!!!!), инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз наехал на пешехода, инотаз развалился в яме, инотаз выехал навстречку, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз размазали грузовиком, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз въехал в автобус. Почему это происходит? Да потому что : нам отмороженным придуркам и потомственным алкашам выдают права, нам безмозглому быдлу рекламируют нерусское ГАВНО и втюхивают инотазы, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас - понахавший зассатый люмпен некому выгнать отсюда поганой метлой.
ответить

лаврентий палыч

40 секунд назад
Александр, Млять,это диверсия,кто то хочет закрыть заводы по выпуску инотухлодристопомоек.
ответить

Александр

2 минуты назад
Люди на русских автомобилях, водители автобусов и пешеходы будьте аккуратнее на дорогах мы - КОЛХОЗНЫЕ ПРИДУРКИ НА ИНОТАЗАХ!
ответить

Александр

3 минуты назад
У нас всяких пробитых дырявых, высерков вонючих шлюх, мгеровских п идоров, жлобов-импотентов, колхозных мудаков, микрочленов и просто быдла разных мастей наблюдается рабское поклонение иносраным жоповозкам с последующим онанизмом и фетишизмом.
ответить

экономист

3 минуты назад
По этой жизни с ценами на топливо ,сервис и автомобили,дешевле ездить на такси.
ответить

Александр

4 минуты назад
опять мы колхозные придурки въехали в зад автобусу на своих е6ищных хреновлаганах
ответить

клирик

10 минут назад
Люди будьте добрее,продайте свои иномарки и отдайте деньги нам,служителям культа,а мы будем молиться за вас!
ответить

Гостья

12 минут назад
Недавно выходила на этой остановке, там правда очень скользко, впринципе как и на многих друних.... недавно упала моя мама.... сильно ударилась, выход ила из автобуса....
ответить

сноб

13 минут назад
Дам в жопу за деньги, сделаю отсос у армянской диаспоры, недорого
ответить

автобусов не видят ,.не то что пешеходов

15 минут назад
вот и перейди по пешеходному перед таким водятлом
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На трассе «Дон» автомобиль «Вольво» свалился в кювет
#авария #ДТП
23
На трассе «Дон» автомобиль «Вольво» свалился в кювет

сегодня, 17:45

Происшествия
Пропавшую девушку нашли
#пропавшие без вести
Пропавшую девушку нашли

сегодня, 15:28

Происшествия
На сокольском мосту столкнулись автобус и легковушка
#авария #ДТП
31
На сокольском мосту столкнулись автобус и легковушка

сегодня, 14:49

Происшествия
В Липецке пропала 16-летняя девочка
#пропавшие без вести
В Липецке пропала 16-летняя девочка

сегодня, 12:46

Происшествия
На улице Неделина сгорел «ВАЗ»
#пожар
26
На улице Неделина сгорел «ВАЗ»

сегодня, 09:12

Происшествия
Иномарка улетела в столб на улице Московской
#авария #ДТП
72
Иномарка улетела в столб на улице Московской

вчера, 23:11

Происшествия