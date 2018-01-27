Легковушка «догнала» маршрутный автобус на остановке (ФОТО)

Сегодня на автобусной остановке «27-й микрорайон» произошла авария с участием общественного транспорта.

В выпускавшую через переднюю дверь на остановке пассажиров маршрутки №306 сзади врезался «Рено-Логан». Удар оказался не слишком сильным, тем не менее и легковушка, и автобус получили механические повреждения.







Некоторое время часть остановки была перегорожена, что доставляло помехи другим автобусам, но представители владельцев маршрута и шофер «Логана» решили не вызывать ГИБДД, а уладить вопрос на месте полюбовно. Виновник аварии из легкового автомобиля привез и передал озвученную ему сумму ущерба.







Водитель «Рено-Логан» пояснил GOROD48, что пытался высадить на остановке пассажира, но на скользком покрытии его понесло вперед и избежать столкновения он не смог.

- Вы лучше напишите, почему дороги в нас в таком состоянии! – горячился мужчина.







Проезжая часть в районе остановки замерзла и была покрыта льдом коричневого цвета – от песка, который на нее высыпали. Было видно, что дорогу в этом месте добротно посыпали песком, но движение возле остановки столь интенсивное, что присыпки во второй половине дня уже не хватило. Что лишний раз подтверждает истину: песок – хорошо, но хорошая зимняя резина никогда не будет лишней.





