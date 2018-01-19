Спорт

сегодня, 07:22

По Липецку будут возить выставку спортивных фотографий

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По Липецку будут возить выставку спортивных фотографий

Сначала ее выставят в детском технопарке «Кванториум».

Спорту и здоровому образу жизни посвятят выставку фотографий, которая откроется 23 января в детском технопарке «Кванториум» на улице Космонавтов.

Авторами фото стали не только профессиональные мастера камеры, но и любители, которые пожелали принять участие в областном конкурсе фотографии «Спорт в нашей жизни», который проводился с апреля по ноябрь прошлого года. Лучшие снимки и будут представлены на стендах.

Во время церемонии открытия пройдет и награждение победителей фотоконкурса.

Выставка «Спорт в нашей жизни» передвижная - уже в феврале из технопарка «Кванториум» она переместится в Липецкую областную универсальную научную библиотеку, а затем в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области.

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