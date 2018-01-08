Общество

сегодня, 08:40

В Липецке прошла рождественская литературная вечеринка

1 739
#рождество
1
В Липецке прошла рождественская литературная вечеринка

На рождественском вечере соорудили из космического кинетического песка ёлку

В областной детской библиотеке состоялась  вечеринка «Рождества волшебные мгновенья…». Библиотекари приготовили для юных читателей много интересного. Ребята узнали о традициях празднования Рождества в России и других странах, поиграли в рождественские игры и посмотрели кукольный спектакль.

На литературных посиделках детвора окунулась в сказочную атмосферу. Вместе со сказительницей мальчишки и девчонки прочитали святочные истории и рассказы из книг Елены Масло «Рождество у крёстной» и Валько «Потерянное рождественское письмо». А ещё посмотрели замечательный мультфильм об истории праздника. Чудесным завершением литературно-игровой программы стали мастер-классы: в секторе культуры и искусств любители творчества сделали красавицу-ёлочку из космического кинетического песка, в комнате сказок маленькие гости создали прекрасную подвеску-ангелочка из ваты, блестящих ленточек и бусинок, а в зале детского досуга юные умельцы смастерили прекрасный рождественский венок, сообщили в библиотеке.

1 739
#рождество
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

лучше бы

сегодня, 13:33
читать их научили, поголовно неграмотные
ответить

Еще в рубрике

В Липецке ожидается сильный ветер
#ветер
7
В Липецке ожидается сильный ветер

сегодня, 14:33

Общество
Юные липчане совершили виртуальное путешествие в Арктику
#Арктика #путешествие
3
Юные липчане совершили виртуальное путешествие в Арктику

сегодня, 13:29

Общество
Липчанам покажут «Поиск гармонии»
#выставка #художник
6
Липчанам покажут «Поиск гармонии»

сегодня, 13:15

Общество
В Липецкой области на Святки жгут солому
#Святки #обряды
7
В Липецкой области на Святки жгут солому

сегодня, 11:27

Общество
GOROD48-ретро: будущий вице-мэр ставит «сердечки»
#GOROD48-ретро
46
GOROD48-ретро: будущий вице-мэр ставит «сердечки»

сегодня, 09:58

Общество
Липчане сердечно благодарят человека, сломавшего забор на улице Циолковского (ФОТО)
#Пешеходный переход. дорожное движение
96
Липчане сердечно благодарят человека, сломавшего забор на улице Циолковского (ФОТО)

вчера, 20:02

Общество