В Липецке прошла рождественская литературная вечеринка

На рождественском вечере соорудили из космического кинетического песка ёлку

В областной детской библиотеке состоялась вечеринка «Рождества волшебные мгновенья…». Библиотекари приготовили для юных читателей много интересного. Ребята узнали о традициях празднования Рождества в России и других странах, поиграли в рождественские игры и посмотрели кукольный спектакль.

На литературных посиделках детвора окунулась в сказочную атмосферу. Вместе со сказительницей мальчишки и девчонки прочитали святочные истории и рассказы из книг Елены Масло «Рождество у крёстной» и Валько «Потерянное рождественское письмо». А ещё посмотрели замечательный мультфильм об истории праздника. Чудесным завершением литературно-игровой программы стали мастер-классы: в секторе культуры и искусств любители творчества сделали красавицу-ёлочку из космического кинетического песка, в комнате сказок маленькие гости создали прекрасную подвеску-ангелочка из ваты, блестящих ленточек и бусинок, а в зале детского досуга юные умельцы смастерили прекрасный рождественский венок, сообщили в библиотеке.