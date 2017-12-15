Общество

сегодня, 16:57

Почти 40 тысяч липчан искали в этом году работу

7 282
#безработица #рынок труда
Почти 40 тысяч липчан искали в этом году работу

При этом в регионе остаются больше 10 тысяч вакансий.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, с начала этого года в службу занятости обратилось 39,9 тысячи человек, что на уровне аналогичного периода 2016 года.Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 35,8 тысячи человек, из них 28,6 тысячи человек  – на постоянную работу.

В общественных работах приняло участие 2,3 тысячи человек из числа безработных и ищущих работу граждан. На временных работах в свободное от учебы время работали 3,3 тысячи подростков.

В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 780 незанятых инвалидов, из них 463 человек трудоустроено или 59,4%.

По состоянию на 14 декабря численность безработных составила 2,4 тысячи человек, уровень безработицы – 0,4%,  на аналогичную дату 2016 года соответственно 3 тысячи человек  и 0,5%.

 В службе занятости числится 10,1 тысячи вакантных мест. Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации – требуются 2 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – нужны 0,9 тысячи человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 0,3 тысячи человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 1 тысяча человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 0,8 тысячи человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,6 тысячи человек, операторы производственных  установок  и машин, сборщики и водители – 1,9 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,8 тысячи человек и представители других сфер.
7 282
#безработица #рынок труда

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рост во всех сферах

4 минуты назад
В самом * уголке африке папуасы за такие бабки на баобаб не полезут а тут рост сплошной и инновации особенно в шанхай- жемчужине.
ответить

у вас тоже дрищ после разливного пива

33 минуты назад
Долой Путина! РАБотать за 200$ в месяц не один афро-американец не согласится, а в Липецке это нормально.
ответить

у вас тоже дрищ после разливного пива

36 минут назад
В Липецке вакансий НЕТ .
ответить

чекк

37 минут назад
Пусть сразу напишут, сколько у них вакансий с зарплатой выше 20 тысяч рублей.
ответить

(

44 минуты назад
Вакансии на 10-15тысяч рабского труда..
ответить

сёрфер

47 минут назад
ну и как искали? пропала мол работа если кто видел пусть позвонят по номеру? но это лирика а реальность такова что зп в липе на таком уровне что иногородцы просто в шоке
ответить

Любопытный

сегодня, 17:13
За ети 12 тыщ инженером пусть Королев звездует строить цифровую економику.
ответить

Еще в рубрике

«Петровские забавы - 2017». Программа фестиваля
#Новый год
2
«Петровские забавы - 2017». Программа фестиваля

39 минут назад

Общество
Липчане приняли участие в мастер-классе Ирины Слуцкой
#фестиваль #образование
1
Липчане приняли участие в мастер-классе Ирины Слуцкой

сегодня, 16:49

Общество
Липчанке удалось вернуть деньги с сантехника
#права потребителей
9
Липчанке удалось вернуть деньги с сантехника

сегодня, 16:39

Общество
4-й микрорайон Липецка: Езда по тротуару в порядке вещей? (ФОТО, ВИДЕО)
#Прогулки по Липецку
18
4-й микрорайон Липецка: Езда по тротуару в порядке вещей? (ФОТО, ВИДЕО)

сегодня, 15:52

Общество
В Липецкой области продолжают выявлять контрафакт
#контрафакт #одежда
5
В Липецкой области продолжают выявлять контрафакт

сегодня, 15:45

Общество
Огромный долг за свет накопили сами садоводы
#Строитель
9
Огромный долг за свет накопили сами садоводы

сегодня, 15:44

Общество