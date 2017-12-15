Почти 40 тысяч липчан искали в этом году работу

При этом в регионе остаются больше 10 тысяч вакансий.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, с начала этого года в службу занятости обратилось 39,9 тысячи человек, что на уровне аналогичного периода 2016 года.Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 35,8 тысячи человек, из них 28,6 тысячи человек – на постоянную работу.

В общественных работах приняло участие 2,3 тысячи человек из числа безработных и ищущих работу граждан. На временных работах в свободное от учебы время работали 3,3 тысячи подростков.

В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 780 незанятых инвалидов, из них 463 человек трудоустроено или 59,4%.

По состоянию на 14 декабря численность безработных составила 2,4 тысячи человек, уровень безработицы – 0,4%, на аналогичную дату 2016 года соответственно 3 тысячи человек и 0,5%.

В службе занятости числится 10,1 тысячи вакантных мест. Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации – требуются 2 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – нужны 0,9 тысячи человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 0,3 тысячи человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 1 тысяча человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 0,8 тысячи человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,6 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,9 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,8 тысячи человек и представители других сфер.