Спорт

22 минуты назад

«Металлург» учил играть в футбол девушек (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург" #спорт #популяризация
«Металлург» учил играть в футбол девушек (ФОТО)

А те в свою очередь отрабатывали на футболистах приему будущих психологов.

Футболисты «Металлурга» сегодня провели одну из самых непростых встреч в году. Состоялась она в ЛГПУ с учениками Института педагогики и образования (бывший факультет психологии и педагогики), большинство студентов которого составляют девушки.

В одной из аудиторий состоялась ознакомительная беседа, в ходе которой на вопросы принимающей стороны отвечали вратарь Иван Скрипник, капитан команды защитник Евгений Фролов и его коллега по амплуа Глеб Подковыров, хавбек Вениамин Баязов и форвард Андрей Гамеев.

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Надо думать, парням было непросто под прицелом десятков пар женских глаз. Сложно было и отвечать на вопросы, некоторые из которых были заданы чисто с женской логикой. Например: «Сколько раз вы тренируетесь? Каждый день!? Ого, да ведь это же тяжело!».

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Главная же часть встречи прошла в спортивном зале. Игроки «Металлурга» сыграли со сборной ИПИО, причем голы в ворота друг друга забивали и футболисты-профессионалы, и студенты. Надо полагать, у отличившихся учеников вуза в «психологических баталиях» с однокурсниками появился новый «железобетонный» аргумент: «Да я самому «Металлургу» голы забивал!»

Потом у команды ИПИО пошли замены, и на площадку начали выходить дамы, которые – понятно дело – всех победили. По крайней мере, обаянием.

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Отметим, что встречи, подобные той, что прошла сегодня, теперь в липецком футболе не редкость. Игроки «Металлурга» в нынешнем году установили рекорд, проведя более 90 (!) мастер-классов в школах, высших и средних учебных заведениях, встречи с детьми, подростками, представителями различных профессий.

Футболистов теперь нередко можно встретить в театрах, дворцах культуры и библиотеках. Кому то может показаться, что все это не так важно, но это часть большой работы по пропаганде здорового образа жизни и повышении популярности футбольного клуба. Учредители поставили перед ФК «Металлург» задачу оставаться не просто спортивной командой, а стать частью социально-культурной жизни Липецка. И теперь в этом вопросе «Металлург» семимильными шагами догоняет соседние регионы и развитые футбольные страны. Кроме того, после таких встреч болельщиков у клуба становится наверняка больше.

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#Футбол #"Металлург" #спорт #популяризация

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