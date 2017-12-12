В мире
57 минут назад
Яйца из микроволновки оказались опасны для слуха
Греть их не стоит.
Специалисты по акустике из США доказали, что разогретые в микроволновке яйца, которые уже были сварены вкрутую, могут взорваться, вызвав тяжелые ожоги у человека. Об этом пишет газета The Mirror.
Физики из Сан-Франциско заинтересовались этим явлением из-за иска, поданного посетителем ресторана, который получил серьезные ожоги и потерял слух после того, как у него во рту взорвалось яйцо, сообщает «Лента.ру».
Разогревать в микроволновой печи нельзя ни сырые, ни вареные яйца. Физики из США предупреждают: они могут взорваться. Как выяснилось, под действием микроволн желток разогревается гораздо быстрее белка – что и приводит к "взрывному" эффекту. Яйцо может взорваться не только во время самого процесса нагревания – а прямо у вас в руках. Выяснилось, что в редких случаях взорвавшееся яйцо действительно производит громкий хлопок, что может оглушить человека. Потеря слуха, даже частичная, маловероятна, но все же не исключена.
Физики из Сан-Франциско заинтересовались этим явлением из-за иска, поданного посетителем ресторана, который получил серьезные ожоги и потерял слух после того, как у него во рту взорвалось яйцо, сообщает «Лента.ру».
Разогревать в микроволновой печи нельзя ни сырые, ни вареные яйца. Физики из США предупреждают: они могут взорваться. Как выяснилось, под действием микроволн желток разогревается гораздо быстрее белка – что и приводит к "взрывному" эффекту. Яйцо может взорваться не только во время самого процесса нагревания – а прямо у вас в руках. Выяснилось, что в редких случаях взорвавшееся яйцо действительно производит громкий хлопок, что может оглушить человека. Потеря слуха, даже частичная, маловероятна, но все же не исключена.
Ну тупые