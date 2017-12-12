В мире

57 минут назад

Яйца из микроволновки оказались опасны для слуха

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#яйца #микроволновая печь
Яйца из микроволновки оказались опасны для слуха

Греть их не стоит.

Специалисты по акустике из США доказали, что разогретые в микроволновке яйца, которые уже были сварены вкрутую, могут взорваться, вызвав тяжелые ожоги у человека. Об этом пишет газета The Mirror.

Физики из Сан-Франциско заинтересовались этим явлением из-за иска, поданного посетителем ресторана, который получил серьезные ожоги и потерял слух после того, как у него во рту взорвалось яйцо, сообщает «Лента.ру».

Разогревать в микроволновой печи нельзя ни сырые, ни вареные яйца. Физики из США предупреждают: они могут взорваться. Как выяснилось, под действием микроволн желток разогревается гораздо быстрее белка – что и приводит к "взрывному" эффекту. Яйцо может взорваться не только во время самого процесса нагревания – а прямо у вас в руках. Выяснилось, что в редких случаях взорвавшееся яйцо действительно производит громкий хлопок, что может оглушить человека. Потеря слуха, даже частичная, маловероятна, но все же не исключена.
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#яйца #микроволновая печь

Комментарии (1)

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Ну тупые

39 минут назад
В России это знает любой подросток, а в пендосии, чтоб это понять, надо закончить Гарворд и стать учёным :)
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