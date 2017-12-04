Происшествия

3 минуты назад

В Липецкой области грузовик столкнулся с поездом

3
#дтп #поезд #переезд
В Липецкой области грузовик столкнулся с поездом

Есть пострадавший

В 16:30 в дежурную часть ГУ МЧС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на железнодорожном переезде «Горняк» в Ельце.  Произошло столкновение  автомобиля «ГАЗ 3307» и товарного состава.

К месту происшествия выехали: ОГ Елецкого ПСГ, 1 отделение 10 ПСЧ, 1 отделение 12 ПСЧ. Схода вагонов нет.    Задержки движения нет.

В результате произошедшего ДТП есть пострадавший.
3
#дтп #поезд #переезд

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Судимого за мошенничество липчанина задержали с патронами
#хранение боеприпасов. патроны
1
Судимого за мошенничество липчанина задержали с патронами

сегодня, 15:52

Происшествия
Участник потасовки у «Трибуны» пошел под суд
#драка #побои #суд
7
Участник потасовки у «Трибуны» пошел под суд

сегодня, 15:43

Происшествия
В Липецке нашли скелетированные останки
#труп. останки
6
В Липецке нашли скелетированные останки

сегодня, 15:28

Происшествия
Липчанин погиб, сорвавшись с крыши в Тульской области
#гибель
Липчанин погиб, сорвавшись с крыши в Тульской области

сегодня, 14:36

Происшествия
В Липецкой области сгорел большегруз с прицепом
#пожар #автомобиль
В Липецкой области сгорел большегруз с прицепом

сегодня, 14:17

Происшествия
У тела подростка нашли газовый баллончик и пакет
13
У тела подростка нашли газовый баллончик и пакет

сегодня, 12:34

Происшествия