Происшествия
3 минуты назад
В Липецкой области грузовик столкнулся с поездом
Есть пострадавший
В 16:30 в дежурную часть ГУ МЧС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на железнодорожном переезде «Горняк» в Ельце. Произошло столкновение автомобиля «ГАЗ 3307» и товарного состава.
К месту происшествия выехали: ОГ Елецкого ПСГ, 1 отделение 10 ПСЧ, 1 отделение 12 ПСЧ. Схода вагонов нет. Задержки движения нет.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший.
К месту происшествия выехали: ОГ Елецкого ПСГ, 1 отделение 10 ПСЧ, 1 отделение 12 ПСЧ. Схода вагонов нет. Задержки движения нет.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший.