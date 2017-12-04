В Липецкой области грузовик столкнулся с поездом

Есть пострадавший

В 16:30 в дежурную часть ГУ МЧС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на железнодорожном переезде «Горняк» в Ельце. Произошло столкновение автомобиля «ГАЗ 3307» и товарного состава.



К месту происшествия выехали: ОГ Елецкого ПСГ, 1 отделение 10 ПСЧ, 1 отделение 12 ПСЧ. Схода вагонов нет. Задержки движения нет.



В результате произошедшего ДТП есть пострадавший.