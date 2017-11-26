В Ельце зафиксировали 19 мусорных свалок

Активисты Общероссийского народного фронта совместно с представителями Росприроднадзора и управления ЖКХ Липецкой области совершили рейд по свалкам города Ельца, отмеченным на интерактивной карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка». На момент выезда на городских территориях находилось 19 загрязненных участков.

«Мусор сбрасывают около реки Ельчик, идущей через весь город. По берегам и в воде всюду видны пакеты с отходами, это портит и экологию, и красивый внешний вид исторического центра. Горожане очень обеспокоены данной проблемой», – прокомментировала ситуацию жительница города Олеся Потемкина.

По итогам рейда активисты ОНФ выяснили, что бытовой мусор под мостом на улице 9 декабря можно убрать силами местных жителей и волонтеров, а для жилого сектора возле женского монастыря необходимо вернуть контейнеры для сбора ТКО.

«Проблема свалок в отдельном населенном пункте является частью общей проблемы области. Если мы хотим избавить родной край от мусора, необходимо серьезно относиться к каждому конкретному случаю», – отметил член регионального штаба ОНФ Павел Савров.

Свои замечания и рекомендации общественники направили в адрес администрации города.

С начала реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивной карте свалок Липецкой области жители региона отметили уже 177 участков, незаконно используемых для сброса отходов. Активисты ОНФ направили в надзорные органы и муниципальные образования более 400 обращений. Благодаря сигналам неравнодушных жителей региона коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выявленными незаконными свалками и «серыми» полигонами. В итоге совместными усилиями в Липецкой области было ликвидировано 85 свалок, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.