Мотоциклисты устроили акцию в честь погибших байкеров

На набережной собралось около сорока человек.



Сегодня в Липецке отмечали День памяти погибших мотоциклистов



На набережной собрались около сорока байкеров, которые выставили в ряд больше двадцати мотоциклов и зажгли сотни свечей. Сегодня вспоминали тех кто погиб в этом и других сезонах.



Кто виноват здесь не обсуждали. Минутой молчания почтили погибших и выпустили в небо фонарики.





