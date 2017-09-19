Общество

вчера, 23:05

Мотоциклисты устроили акцию в честь погибших байкеров

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Мотоциклисты устроили акцию в честь погибших байкеров

На набережной собралось около сорока человек. 

Сегодня в Липецке отмечали День памяти погибших мотоциклистов

На набережной собрались около сорока байкеров, которые выставили в ряд больше двадцати мотоциклов и зажгли сотни свечей. Сегодня вспоминали тех кто погиб в этом и других сезонах. 

Кто виноват здесь не обсуждали. Минутой молчания почтили погибших и выпустили в небо фонарики. 


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Комментарии (3)

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Ортопед

23 минуты назад
Если очень много раз разбегаться и биться башкой об стену, то башка треснет. И будут тебя помнить. А ещё анекдот есть: " На трассе в придорожный кабак заходят три байкера в кожаном прикиде, цепями обмотанные, а бармен - ноль эмоций. Ну они подошли к стойке и , типа, давай предъявлять - а ты чё не здороваешься, нас таких крутых не уважаешь. А бармен им - "А чё с вами здороваться, вы каждую неделю новые".
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Отмечали день памяти)

вчера, 23:41
Я куею, дорогая реакция)
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Херург

вчера, 23:37
* поддерживают байкеров и в следующее воскресенье выйдут ночью в белых халатах со свечками на Косыревское кладбище в память о тех, кого они зарезали во время операции
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