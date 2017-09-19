Общество
вчера, 23:05
Мотоциклисты устроили акцию в честь погибших байкеров
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На набережной собралось около сорока человек.
Сегодня в Липецке отмечали День памяти погибших мотоциклистов
На набережной собрались около сорока байкеров, которые выставили в ряд больше двадцати мотоциклов и зажгли сотни свечей. Сегодня вспоминали тех кто погиб в этом и других сезонах.
Кто виноват здесь не обсуждали. Минутой молчания почтили погибших и выпустили в небо фонарики.
На набережной собрались около сорока байкеров, которые выставили в ряд больше двадцати мотоциклов и зажгли сотни свечей. Сегодня вспоминали тех кто погиб в этом и других сезонах.
Кто виноват здесь не обсуждали. Минутой молчания почтили погибших и выпустили в небо фонарики.
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Ортопед
Отмечали день памяти)
Херург