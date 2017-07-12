Общество
сегодня, 13:41
Напротив ФСБ в Липецке начались посадки
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На улице Советской ко Дню города красят... щебенку!
Сегодня МУП "Зеленхоз" приступил к наведению лоска на улице Советской.
Специалисты предприятия ко Дню города начали посадку лип в тех местах, в которых деревьев либо не было, либо они были уже аварийными. Новые саженцы достаточно высокие - метра в два с половиной. Чтобы они прижились среди лета, их высаживают с комлем земли.
Также ко Дню города крашеным под цвета герба Липецка щебнем - зеленым и желтым - отсыпают корневища деревьев.
По словам директора МУП "Зеленхоз" Александра Кулакова, всего на Советской будет высажено 105 деревьев, символизирующих город.
Специалисты предприятия ко Дню города начали посадку лип в тех местах, в которых деревьев либо не было, либо они были уже аварийными. Новые саженцы достаточно высокие - метра в два с половиной. Чтобы они прижились среди лета, их высаживают с комлем земли.
Также ко Дню города крашеным под цвета герба Липецка щебнем - зеленым и желтым - отсыпают корневища деревьев.
По словам директора МУП "Зеленхоз" Александра Кулакова, всего на Советской будет высажено 105 деревьев, символизирующих город.
5 487
Марина
Липчанин
Иванов Сергей
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