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сегодня, 13:41

Напротив ФСБ в Липецке начались посадки

5 487
Напротив ФСБ в Липецке начались посадки

На улице Советской ко Дню города красят... щебенку!

Сегодня МУП "Зеленхоз" приступил к наведению лоска на улице Советской.

Специалисты предприятия ко Дню города начали посадку лип в тех местах, в которых деревьев либо не было, либо они были уже аварийными. Новые саженцы достаточно высокие - метра в два с половиной. Чтобы они прижились среди лета, их высаживают с комлем земли.

Также ко Дню города крашеным под цвета герба Липецка щебнем - зеленым и желтым - отсыпают корневища деревьев.

По словам директора МУП "Зеленхоз" Александра Кулакова, всего на Советской будет высажено 105 деревьев, символизирующих город.
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Комментарии (5)

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Марина

7 минут назад
Крашеный щебень прикольный! Мне нравится!
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Липчанин

7 минут назад
Зеленхозовцы молодцы! Уважение им и благодарность. делают наш город не таким убогим
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Иванов Сергей

12 минут назад
Я могу дать команду и траву покрасить
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красота по-тербунски

13 минут назад
А чего ещё ожидать от деревенского мэря?
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цирк

сегодня, 13:57
чем гордиться есть-липы- только денег нет-148 процентов
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