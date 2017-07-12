Напротив ФСБ в Липецке начались посадки

На улице Советской ко Дню города красят... щебенку!

Сегодня МУП "Зеленхоз" приступил к наведению лоска на улице Советской.



Специалисты предприятия ко Дню города начали посадку лип в тех местах, в которых деревьев либо не было, либо они были уже аварийными. Новые саженцы достаточно высокие - метра в два с половиной. Чтобы они прижились среди лета, их высаживают с комлем земли.



Также ко Дню города крашеным под цвета герба Липецка щебнем - зеленым и желтым - отсыпают корневища деревьев.



По словам директора МУП "Зеленхоз" Александра Кулакова, всего на Советской будет высажено 105 деревьев, символизирующих город.