Спортсмены НЛМК пока вне конкуренции (ФОТО, ВИДЕО)

В Липецке прошли корпоративные Игры предприятий Группы НЛМК.

До проведения Олимпийских Игр Липецк пока не дорос, но корпоративные Игры предприятий Группы НЛМК стали ярким и запоминающимся событием в жизни компании и нашего города.







В минувшие выходные на липецких спортивных площадках 7 команд соревновались в семи видах спорта: мини-футболе, пляжном волейболе, пулевой и стендовой стрельбе, легкой атлетике, плавании и гиревом спорте.







По олимпийскому сценарию

Открытие корпоративных игр было оформлено в олимпийском стиле: команды из разных городов, представляющие предприятия, которые входят в Группу НЛМК, совершили круг почета с флагами по стадиону.

На церемонии нашлось место даже императору Петру I, основателю Липецка и черной металлургии в нашем регионе. Самодержец «вернулся» из далекой эпохи, чтобы поприветствовать участников соревнований и пожелать им удачи.







Напутствовали спортсменов и руководители Новолипецкого комбината - директор по персоналу Ирина Ефимчук, председатель профсоюзной организации Василий Литовкин, а также директор спортивного клуба «Липецкий Металлург» Юрий Короленко и представители предприятий, участвовавших в соревнованиях.



Руководители НЛМК и представители всех команд, участвовавших в Играх



Юрий Короленко объявил соревнования открытыми



Яркие концертные номера придавали спорстменам бодрости



- Мы показываем большие успехи в труде, ведь Новолипецкий комбинат вошел в «пятерку» лучших компаний мира, - отметила Ирина Ефимчук, - Теперь будем показывать и успехи в спорте. Я рада приветствовать гостей из Алтая, Урала, Калуги, Белгородской области. Желаю всем удачи и побед в честной борьбе.

Мини-футбол: НЛМК вне конкуренции

Самыми длительными по времени получились соревнования по мини-футболу: на то, чтобы сыграть по круговой системе «каждый с каждым» у семи команд ушли два дня.



Перед командой НЛМК (в белых футболках) беспомощны вратари соперников.



В первом туре команда НЛМК вырвала победу и земляков из СтАГДОКА - 2:1, затем обыграла Стойленский ГОК – 2:0, НЛМК-Урал – 5:0, Доломит (Данков) – 3:0.



Капитан команды НЛМК Владимир Бубенцов



Воскресную программу липчане начали с уверенного выигрыша у НЛМК-Калуга – 4:0 и досрочно за тур до финиша гарантировали себе первое место. Заключительный матч команда НЛМК проводила против Алтай-кокса, которому предстояло решать невероятно сложную задачу – только победа над сильнейшей командой позволяла гостям из Заринска войти в число призеров. Но чуда не случилось: ребята из Алтая бились изо всех сил, сравняли счет по ходу матча, но победу все равно праздновала сборная НЛМК – 4:1.

В составе победителей выступал и лучший бомбардир мини-футбольного турнира аппаратчик воздухоразделения кислородного цеха Дмитрий Кольцов, который в шести матчах наколотил в ворота соперников 9 мячей.



Команда НЛМК, победитель турнира по мини-футболу



Судьба второго места решилась в игре Стойленского ГОКа и Алтай кокса: ребята из Белгородской области вырвали победу в концовке – 1:0 и обеспечили себе серебряные медали. На третье место поднялась команда НЛМК-Урал, которая за весь турнир потерпела лишь одно поражение – от НЛМК.



Футбольные конкурсы от профессионалов из "Металлурга"



Футбольной теме была посвящена и еще одна акция на стадионе ФОК «Новолипецкий»: в гости к участникам соревнований приехали футболисты липецкого «Металлурга», которые организовали свою тематическую точку, провели конкурсы среди участников турнира – например, на точность ударов – и лучшим раздали призы. К слову, в составе чемпионской сборной НЛМК выступало немало воспитанников спортивной школы «Металлурга»: Сергей Московченко, Владимир Бубунцов, Александр Сикорский, Сергей Воскресенских, Александр Панарин, Николай Воронин - детстве и юношестве они играли в футбол, а теперь успешно трудятся на комбинате.



На красно-черном диване от ФК "Металлург" фотографировались все, включая организаторов и почетных гостей



Пляжный волейбол: девушка «на корабле» - счастье

Соревнования по пляжному волейболу проходили на городской набережной Липецка, причем правила немного отличались от классических: на площадку выходили не два человека, а три; еще один оставался в запасе.

Команда НЛМК оказалась единственной, в составе которой выступала девушка – специалист дирекции по контроллингу Татьяна Иванова. Но она ни в чем не уступала мужчинам, а команда НЛМК, цвета которой также защищали Сергей Королев, Михаил Сулин и Габил Мамедов, уверенно выиграла соревнования в своей отборочной группе, затем в полуфинале взяла верх над СтАГДОКом – 2:0.



Сборная НЛМК, "серебряный" призер соревнований по пляжному волейболу



В финале липчан ждала сильная команда Стойленского ГОКа. В первой партии гости с Белгородчины оказались сильнее – 21:19. Следующий игроков отрезок для липчан был сродни «последнему бою», который они и провели изо всех сил. Партия получилась затяжной, и вновь Стойленский ГОК вырвал победу с минимальным преимуществом – 25:23, став победителем соревнований. НЛМК – на втором месте, на третьем – СтАГДОК.

Гиревой спорт: такого редко увидишь даже в чемпионатах мира

Что ни говори, а самую яркую победу на корпоративных играх одержал Николай Астафьев из Алтай-кокса в соревнованиях по гиревому спорту в весе свыше 80 кг. Спортсмены поднимали две гири по 24 кг в течение десяти минут в самом сложном упражнении – длинном цикле, когда снаряд нужно опустить вниз и практически от помоста каждый раз поднимать его на самый верх. Астафьев выступал последним, уже зная, что его главный конкурент Дмитрий Долгополов из НЛМК-Урал осилил аж 51 подъем.

… Оставалось всего 30 секунд, а Астафьеву, которому каждый подъем давался все сложнее, отставал на 5 попыток. Казалось, что догнать соперника нереально, и тут случилось чудо: собрав в кулак всю волю, силач из Заринска, обливаясь потом, выдал требуемый результат. Итог – 52 подъема и первое место!

Присутствовавший на соревнованиях в качестве почетного гостя победитель всевозможных турниров трижды занесенный в Книгу рекордов Гиннесса Николай Грачев присоединился к аплодисментам в адрес победителя, и пояснил GOROD48, что это была одна из самых эффектных побед, которые он видел в жизни, сделавшая бы честь даже соревнованиям в чемпионате мира.

О том, что гиревики выжимали из себя «все соки» говорит и тот факт, что и победитель Астафьев и второй призер Долгополов установили в Липецке личные рекорды.







Герой турнира Николай Астафьев рассказал, что работает электромонтером, увлекается пауэрлифтингом и чуть меньше – гирями. В длинном цикле выступал второй раз в жизни и выложился для победы по полной программе. До сих пор его главные спортивные достижения были связаны со Спартакиадой родного предприятия, а выигрыш корпоративных Игр НЛМК – пока главный успех.

В весе до 80 кг победу одержал другой представитель Алтай-кокса Владимир Папшев с умопомрачительным результатом – 83 подъема; вторым стал Максим Тронев из НЛМК – 70; замкнул «тройку» Андрей Скворцов из СтАГДОКа – 49.Две победы в личном зачете гарантировали Алтай-коксу первое место и в командных соревнованиях, где вторыми стали представители НЛМК, а третьими – Стойленского ГОКа.







Об уровне соревнований говорит и тот факт, что их главным судьей был легендарный липецкий спортсмен и тренер, чемпион мира Вячеслав Богомолов, по прозвищу «Батя».







Пулевая и стендовая стрельба: Липецк вне конкуренции

Липецк – родина многих замечательных стрелков, чемпионов России и мира, участников Олимпийских Игр. При этом и пулевая, и стендовая стрельба доступны практически всем: при поддержке НЛМК и клуба «Липецкий Металлург» работники комбината могут тренироваться на одних из лучших стрелковых комплексах в стране. Стоит ли удивляться после этого, что соревнования в обоих стрелковых видах выиграли липецкие спортсмены.

Плавание: наш квартет вперед летит

В бассейне «Нептун» прошли и соревнования по плаванию. Эстафету 4 по 50 метров выиграли спортсмены НЛМК, на втором месте – коллеги из СтагДОКа, на третьем – пловцы Алтай-кокса.

Легкая атлетика: битва «железных людей»

В легкоатлетическую программу входили бег на 100 метров, прыжки в длину, метание гранаты и подтягивания.







В составе каждой команды выступали по два спортсмена. В итоге после многотрудных испытаний победу и здесь одержали спортсмены НЛМК Николай Епихин и Евгений Козлов. Отметим, что Евгений еще и… каратист, недавно сдал экзамены на черный пояс в Нидерландах, в очередной раз подтвердив, что талантливые люди талантливы во всем.







На 2-м месте в легкой атлетике спортсмены Алтай-кокса, на третьем – Стойленского ГОКа.

Кубок команде НЛМК

Увенчала корпоративные Игры церемония награждения. Кубок за первое место в командном зачете по итогам соревнования во всех видах спорта из рук Ирины Ефимчук получили спортсмены НЛМК.



Команда НЛМК - чемпион в общем зачете



Второе место в общекомандном зачете у коксохимиков Алтая, третье – у горняков Стойленского ГОКа.

- Спортивные коллективы наших предприятий проявили железную волю в соперничестве, высокое мастерство и сплоченность. Главный итог корпоративных игр – единство наших сотрудников из разных регионов страны и в спорте, и в работе. Сегодня только на Новолипецком комбинате занимаются спортом около пяти тысяч работников. Мы намерены продолжить традиции спортивно-массового движения в нашей компании, - сказала в завершении директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

К слову, корпоративные Игры проводились в третий раз, и на следующий год они состоятся вновь. Спорт всегда был в чести на Новолипецким комбинате, который оказывает всестороннюю поддержку физкультурникам и всячески пропагандирует здоровый образ жизни. Корпоративные Игры – еще одно тому подтверждение.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИГРЫ ГРУППЫ НЛМК. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

МИНИ-ФУТБОЛ. 1. НЛМК. 2. Стойленский ГОК. 3. НЛМК-Урал. Бомбардиры: Дмитрий Кольцов (НЛМК) – 9 мячей, Михаил Боев – 6, Александр Бутов (оба СтАГДОК) – 4, Сергей Московченко, Александр Панарин, Николай Воронин (все НЛМК), Константин Соловьев, Александр Котов (оба Алтай-кокс) – по 3.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 1. Стойленский ГОК (Денис Антонюк, Максим Хорохордин, Андрей Крук, Михаил Нечипаев). 2. НЛМК (Татьяна Иванова, Сергей Королев, Михаил Сулин, Габил Мамедов). 3. СтАГДОК.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Личный зачет: 1. Сергей Лихоперский (НЛМК) – 46 очков из 50. 2. Владимир Потапов (Алтай-кокс) – 45. 3. Илья Козин (НЛМК-Калуга) – 45. Командный зачет: 1. НЛМК (Лихоперский, Андрей Максимов) – 90. 2. Алтай-кокс (Потапов, Евгений Кожевин) – 89. 3. СтАГДОК (Евгений Кажакин, Евгений Чередниченко) – 87.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Командный зачет: 1. НЛМК (Михаил Мосейчук, Леонид Пивоваров, Денис Кузнецов) – 82 из 90 возможных. 2. НЛМК-Калуга (Александр Чистяков, Антон Лысов, Михаил Бойченко) – 70. 3. СтАГДОК (Надежда Кузнецова, Роман Камынин, Кирилл Чмырев) – 67.

ГИРЕВОЙ СПОРТ (две гири по 24 кг, длинный цикл в течение 10 минут). Личный зачет: до 80 кг 1. Владимир Папшев (Алтай-кокс) – 83. 2. Максим Тронев (НЛМК) – 70. 3. Эдуард Тюлев (Стойленский ГОК) – 40. Свыше 80 кг 1. Николай Астафьев (Алтай-кокс) – 52. 2. Дмитрий Долгополов (НЛМК-Урал) – 51. 3. Андрей Скворцов (СтАГДОК) – 49. Командный зачет: 1. Алтай-кокс (Папшев, Астафьев) – 135. 2. НЛМК (Тронев, Сергей Комаров) – 107. 3. Стойленский ГОК (Тюлев, Олег Токарев) – 73.

ПЛАВАНИЕ. Эстафета 4х50 вольный стиль. 1. НЛМК – 1:49,0. 2. Стойленский ГОК – 2:12,0. 3. НЛМК-Урал – 2:14,9.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Личный зачет по видам. 100 м. 1. Сергей Иванов (Стойленский ГОК) – 11,6. 2. Андрей Козлов – 11,9. 3. Николай Епихин (оба НЛМК) – 12.1. Прыжки в длину с места. 1. Епихин – 2.93. 2. Козлов – 2.83. 3. Евгений Карпов (СтАГДОК) – 2.81. Метание гранаты. 1. Козлов – 55.40. 2. Олег Овчинников (Алтай- кокс) – 54.24. 3. Андрей Андреев (Стойленский ГОК) – 51.85. Подтягивания на перекладине. 1. Олег Овчинников – 28. 2. Евгений Карпов (СтАГДОК) – 27. 3-4. Александр Алексеев (Алтай-кокс), Евгений Игошев (НЛМК-Урал) – по 26. Сумма. 1. Евгений Козлов – 2459. 2. Олег Овчинников – 2384. 3. Сергей Иванов – 2338. Командный зачет. 1. НЛМК – 4533. 2. Алтай-кокс – 4471. 3. Стойленский ГОК – 4204.







ИТОГИ. 1. НЛМК (на фото) - 9 баллов (сумма мест).



2. Алтай-кокс - 20.



3. Стойленский ГОК - 22.

