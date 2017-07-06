Общество

сегодня, 12:18

В липецком кафе конфисковали алкоголь

818
#алкоголь #спиртное
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В липецком кафе конфисковали алкоголь

За торговлю алкоголем без лицензии оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ещё 3 марта в одном из липецких кафе на улице Гагарина, в котором осуществляет деятельность ООО «Прибыльное дело»  сотрудниками Управления установлен оборот алкогольной продукции, выразившийся в реализации и хранении крепкого алкоголя. Однако лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции общество не имеет.

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещен оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий. Ответственность за нарушение указанной выше статьи установлена частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

Был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области. Накануне, 5 июля Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление управления о привлечении ООО «Прибыльное дело» к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 КоАП и признал общество виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного штрафа в размере 200 000 рублей и конфискацией алкогольной продукции, находившейся в незаконном обороте.  
818
#алкоголь #спиртное
1

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