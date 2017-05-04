сегодня, 10:16
Всю праздничную неделю проезд для ветеранов в Липецке будет бесплатным
Количество поездок не ограничено.
- Предоставить право бесплатного проезда на муниципальном и коммерческом транспорте было обоюдным решением администрации и руководителей компаний-перевозчиков. Это то малое, что мы со своей стороны можем сделать для людей, которые выстояли и вынесли все тяготы войны, подарив нам возможность жить в свободной стране, - отметил председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Алынин.
Липчанин