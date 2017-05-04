Всю праздничную неделю проезд для ветеранов в Липецке будет бесплатным

Количество поездок не ограничено.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 6 по 12 мая 2017 года инвалидам и участникам войны, включая несовершеннолетних узников фашизма, а также одному сопровождающему лицу будет предоставлено право на бесплатный проезд на пассажирском транспорте Липецка (включая коммерческие маршруты). При этом, количество поездок не ограничено. Для получения права бесплатного проезда необходимо предъявить удостоверение участника/инвалида Великой Отечественной войны или удостоверение несовершеннолетнего узника фашистских лагерей.

- Предоставить право бесплатного проезда на муниципальном и коммерческом транспорте было обоюдным решением администрации и руководителей компаний-перевозчиков. Это то малое, что мы со своей стороны можем сделать для людей, которые выстояли и вынесли все тяготы войны, подарив нам возможность жить в свободной стране, - отметил председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Алынин.