Липчанам споет «Каvёr»

На "Русборге" выступит уникальный музыкальный коллектив.

Одним из «гвоздей» программы фестиваля исторической реконструкции «Русборг» в этом году станет музыкальный коллектив «Каvёr». Недавно образовавшийся липецкий коллектив представит 20-минутную программу из фольклорных композиций в современной музыкальной обработке. «Фишкой» коллектива, члены которого называют себя арт-фолк-проектом, являются аутентичные песни Липецкой области, собранные в ходе этнографических экспедиций. Они известны публике по выступлениям различных ансамблей, однако в аккомпанементе современных музыкальных инструментов еще не звучали. В частности, на «Русборге» прозвучит песня села Солдатское Тербунского района «У нас под лесом-лесочком». Музыкальное сопровождение коллектива – скрипка, акустическая и бас-гитары, блок-флейта, ударный инструмент кахон, балалайка, синтезатор. - В названии «Каvёr» есть дань традиции, потому что музыкальное произведение это своего рода полотно, ковёр. С другой стороны это осовремененное звучание традиционной музыки, кавер-версии. Это отражает нашу основную цель – приблизить аудиторию к настоящей народной русской песне. Не скатываясь при этом в псевдофольклорное исполнение и так называемую попсу, - поясняет руководитель проекта Екатерина Бровкина. Напомним, «Русборг» соберет около 900 участников из десятков регионов России и из-за рубежа. «Гостевой» день начнется 8 мая в 12.00.