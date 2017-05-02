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10 минут назад

После инцидента с самолетом в Таиланде в больнице остаются 15 россиян‍

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После инцидента с самолетом в Таиланде в больнице остаются 15 россиян‍

Накануне авиарейс компании "Аэрофлот" попал в зону турбулентности

В Бангкоке в больнице «Самитивет Сринакарин» после инцидента с самолетом, попавшим в зону турбулентности, остаются 15 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

У пострадавших диагностированы переломы разной степени тяжести. «Четверо человек были прооперированы вчера, но врачи говорят, что еще нескольким пациентам потребуется оперативное вмешательство», — сообщил он.

Крое того, в больнице постоянно дежурят сотрудники российского посольства. "Мало кто из получивших ранения пассажиров говорит по-английски, поэтому им требуется помощь даже для общения с медицинским персоналом", - говорит Соснов. Он отметил, что родственники пострадавших остались на ночь в больнице.

Напомним, Boeing 777, летевший из Москвы в Бангкок, попал в зону турбулентности утром 1 мая. Инцидент произошел примерно за 20 минут до начала снижения самолета. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 27 человек.
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