Липкая область и ее Лебедянск

Итоги недели

Завтра - 1 мая. Как обычно, этот день будет отмечен массовыми мероприятиями. Так, мы сообщили, что. Той, что проводят профсоюзы, «Единая Россия» предложила несколько лозунгов: «Не страшны нам санкции пока в единстве нация!», «Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!», «Народ - за достойный МРОТ!», «На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!»В этот же день свою альтернативную проправительственному Первомаю маевку проведут коммунисты.. После окончания профсоюзного митинга в 11.00 глава Липецка Сергей Иванов запустит первый из них - на площади Петра Великого. Кстати, в этом году- как никогда рано.Так отреагировал на ЧП в Лебедяни, которое претендует стать событием года, популярный телеведущий Иван Ургант.- Неприятная новость, связанная с аварией, пришла к нам из Липецкой области. Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрушения склада экспериментального консервного завода «Лебедянский», стекают по улицам города Лебедянь в реку Дон, - отметил шоумен. - И следующая новость: Липецкая область с сегодняшнего дня переименована в Липкую область. Сейчас готовится переиздание романа Михаила Шолохова с названием «Сладкий Дон». Свершилось пророчество Юрия Антонова: пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а на Томатной улице я постою в пюре...Так. А его коллеги по цеху назвали переименовали Лебедянь в Лебедянск. Что очень не понравилось местным чиновникам. Так, первый заместитель главы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань счел, что телеведущий назвал его свиньей. В итогеЧП случилось во вторник. GOROD48 был первым информагентством, сообщившим, что. Кровля склада готовой продукции предприятия на улице Матросова рухнула около 10 утра. В итоге. Тут же стало известно о том, что. Двое мужчин застряли на 30-метровой высоте на строительной люльке (см.).Впрочем, волшебников в голубых вертолетах было решено не привлекать из-за опасности дальнейших обрушений сложившегося как карточный домик склада потоками воздуха из-под винтов. В итоге. Потом. У 37-летнего рабочего склада диагностированы перелом нижней челюсти, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второй пострадавший - 41-летний мужчина - госпитализирован в Лебедянскую межрайонную больницу с общим переохлаждением, ситуационной реакцией (сильным стрессом) и многочисленными ушибами.Тут же выяснилось, что. Сколько именно сладких напитков утекло в реку Дон, не известно. Комплексный химический анализ воды в реке будет проводиться несколькими лабораториями, и полноценные данные о результатах исследований ждут в понедельник.Управление Росприроднадзора по Липецкой области начало расследование по части 4 статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.Как отреагировали на обрушение градообразующего предприятия жители Лебедяни, читайте в зарисовке, сделанной нашим корреспондентом на месте ЧП. Вот лишь одна картинка с натуры:Виктор Жданов, житель дома №22 улицы Нововоронежская весь день чистил двор от фруктовой слизи, которую нанесла река сока. Естественно, до конца он так плитку не отдраил, и еще не скоро вычерпает сок из подвала. Погреб и смотровая яма в гараже - полны сока. Плавающие по подвалу банки с солениями, кочаны капусты и картофель, запах абрикосов, папайи, апельсинов, смешавшийся в мультифруктовое амбре - таков сегодня ждановский двор...На следующий день GOROD48 выяснил, что. Автоматизированный склад был введен в эксплуатацию в 2009 году и специалисты отзываются о нем как о самом что ни есть современном - говорят, таких складов (по размеру и уровню технического оснащения) по всему миру всего четыре, а в России он был единственным в своем роде. И - подкачал!И тут же мы сообщили, что Николай Борцов, первый владелец ЭКЗ «Лебедянский», продавший свой бизнес компании PepsiCo, получил в 2016 году составил 604,7 млн рублей. В итоге. Интересы жителей региона в Госдуме Николай Борцов представляет вот уже 13 лет.…Пока 600 сотрудников завода остаются без работы. Как только закончится санитарная обработка и уборка, производство возобновят.На этой неделе прошла очередная сессия Липецкого городского Совета, на котором глава города Сергей Иванов отчитался о проделанной работе за прошлый год. Он достаточно сжато рассказал об успехах мэрии, ни разу не упомянув запретное с недавних пор для чиновников слово «кризис». Никакого кризиса в Липецке нет. Ну, разве что демографический: смертность по-прежнему превышает рождаемость. Впрочем, 600 мигрантов, выбравших наш город для жительства, лишь подчеркивают, по мнению мэра, привлекательность Липецка как места, где можно реализовать все, ну, или почти все, мечты.После сжатого отчета мэру стали задавать вопросы. Из ответа на один из них депутаты услышали новость, от которой опешили:. Благоустройство всего проспекта, возможно, осуществят в следующем году.И тут же выяснилось, что. Сейчас - ямочным ремонтом, летом - капитальным. Законно ли дважды платить за одну и ту же работу?- Совершенно законно, - ответил на вопрос председатель департамента дорог и благоустройства мэрии Алексей Бахтин. - В ведении администрации города находятся дороги, которые нам предписано содержать в порядке. Поэтому мы в осенне-зимний период ремонтировали аварийные ямы литым асфальтом, а к 1 мая закончим такой ремонт на основных магистралях по указанию главы Липецка горячим асфальтом. При этом, обратите внимание, мы не ремонтируем дороги, подпадающие под капитальный ремонт, большими картами.По словам председателя профильного департамента, такой аварийный ямочный ремонт обходится муниципальной казне дешевле, чем взыскания с мэрии по искам автомобилистов, попадающих в ДТП по вине неудовлетворительного состояния дорожного полотна. В частности, весь аварийный ямочный ремонт улицы Советской обойдется мэрии в сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.Мы уже не раз писали о грандиозных планах Сергея Иванова относительно благоустройства. А вот и новость:. Обновление асфальта внутриквартальных проездов в микрорайонах №26 и №27 оценили в 1,2 млн рублей.. Депутаты горсовета поддержали главу Липецка и передали РПЦ принадлежащие муниципалитету здание на улице Ушинского, в котором раньше был кинотеатр «Металлург», и бывшую школу на улице Детской. Против бесплатной передачи епархии этой недвижимости общей стоимостью 20 млн рублей выступил депутат-коммунист Николай Быковских, но стал гласом вопиющего в пустыне.Горожане знают, что троллейбусам приказано долго жить. Стало известно, что. Департамент транспорта мэрии объявил тендер на поставку в распоряжение муниципалитета 21 автобуса. Лизинговая схема оценена в 160,5 млн рублей. В требованиях к заказу сказано, что новые низкопольные автобусы должны иметь не менее 18 мест для сидения и 75 - для проезда стоя. Они будут без кондиционеров, но с системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения, регистраторами, тревожной кнопкой.А вот. Муниципальные ярмарки исчезли с пяти городских площадок. Исчезновение с центральных улиц города времянок читатели GOROD48 заметили и откомментировали.: «Администрация услышала, голос липчан, вот это нонсенс!»: «Ок, убрали палатки, так теперь они с машин торгуют… Печально».А вот и беда:. Мужчина не смирился с неизлечимой болезнью, а также с извещением о сносе ларька.. За проект трио архитекторов в лице Виктории Гончаровой, Евгении Самофаловой и Владимира Сафронова проголосовали 89% горожан. Остальные отдали свои голоса за концепцию столичного КБ «Стрелка». Примечательно, что люди голосовали исключительно за картинки - нового Нижнего парка в макетах не представили ни липчане, ни москвичи.Вчера. Деревья появились на месте свалки за микрорайоном «Елецкий». Там высажены 200 саженцев ясеня, рябины, клены, березы, ивы и черемухи.Половину деревьев городу подарило УФСБ России по Липецкой области в честь столетия своего ведомства. Кстати, УФСБ России посадило не только деревья, но и своего коллегу (см.).А вот. Глава администрации Липецка Сергей Иванов на сервисе гражданских предложений «Портал неравнодушных» ответил на протест горожан по планам перенести зоопарк в район Желтых Песков:- Перенос МАУК «Липецкий зоопарк» в село Желтые Пески является проектным предложением, реализация которого планируется до 2035 года. Проект предусматривает создание сафари-парка, что влечет за собой высокие финансовые затраты. В связи с этим, а так же с учетом мнения жителей города Липецка, высказанного при обсуждении гражданской инициативы, реализация вышеуказанного проекта при проведении мероприятий по благоустройству города Липецка является нецелесообразной.Против переноса зоопарка Липецка на окраину города выступили 527 пользователей платформы. За три недели обсуждений инициатива собрала свыше сотни комментариев. В том числе - переселить в район Желтых Песков автора проекта по переезду зоопарка.. Горе-папаша все это время нигде не работал и даже не пытался трудоустроиться. Ему бы поучиться на примере другого рода:. Мама крох погибла после родов. Котят усыновила и удочерила такса, у которой оказалась ложная беременность.GOROD48 опубликовал видеозапись из автобуса, назвав егоТак высказалась в адрес медленно ехавшего водителя агрессивная пассажирка. А потом мы сообщили, что. К чести героини истории, она признала свою вину в инциденте, сообщив, что сорвалась из-за того, что водитель стукнул ее по руке в тот момент, когда она потянулась к лотку с деньгами, чтобы забрать свои 17 рублей, оплаченные за проезд.- Мне было крайне неприятен сам факт физического со мной контакта. И я сорвалась. Это была спонтанная неконтролируемая эмоция. Да, я так не должна была себя вести. Но я сказала слова, за которые мне стало впоследствии стыдно, - сказала финансистка.В Липецке обновили главную Доску Почета - на улице Ленина. Удивительно, но на ней не оказалось портретов руководителей региона (см.)! Каждый из тех, чья фотография оказалась вывешенной в Верхнем парке, получит из областного бюджета премию в 100 000 рублей.