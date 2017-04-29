Общество
10 минут назад
СМИ сообщают о задержании оппозиционеров в Липецке
Ссылаются журналисты на самих опозиционеров
Как сообщает "ОВД-Инфо", в Липецке, на акции проводимой «Открытой Россией» задержан активист РОНА («Русский Объединенный Национальный Альянс») Максим Цурашенко и еще двое несовершеннолетних.
При этом издание сообщает, что он сам и сообщил об этом по телефону горячей линии ОВД-Инфо.
"Цурашенко доставлен в полицию, сейчас с ним беседует следователь. Полицейские говорят о «вовлечении несовершеннолетних в политическую деятельность». Какой статьей уголовного или административного кодексов регулируется это преступление не уточняют", сообщает ОВД-Инфо.
В Липецке сегодня проходил одиночный пикет, который провел на площади Петра липецкий оппозиционер Александр Григорьев. "Команде Навального - Липецк" в акции на площади Петра было отказано, хотя им предложили для проведения митинга другое место. Но они от него отказались. Организация "Открытая Россия", интересы которой в Липецке с недавних пор представляет депутат облсовета от фракции ЛДПР Олег Хомутинников, о намерении провести акцию протеста в Липецке не заявляла.
При этом издание сообщает, что он сам и сообщил об этом по телефону горячей линии ОВД-Инфо.
"Цурашенко доставлен в полицию, сейчас с ним беседует следователь. Полицейские говорят о «вовлечении несовершеннолетних в политическую деятельность». Какой статьей уголовного или административного кодексов регулируется это преступление не уточняют", сообщает ОВД-Инфо.
В Липецке сегодня проходил одиночный пикет, который провел на площади Петра липецкий оппозиционер Александр Григорьев. "Команде Навального - Липецк" в акции на площади Петра было отказано, хотя им предложили для проведения митинга другое место. Но они от него отказались. Организация "Открытая Россия", интересы которой в Липецке с недавних пор представляет депутат облсовета от фракции ЛДПР Олег Хомутинников, о намерении провести акцию протеста в Липецке не заявляла.