Общество

10 минут назад

СМИ сообщают о задержании оппозиционеров в Липецке

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#митинг #протест #навальные #задржание
СМИ сообщают о задержании оппозиционеров в Липецке

Ссылаются журналисты на самих опозиционеров

Как сообщает "ОВД-Инфо", в Липецке, на акции проводимой  «Открытой Россией» задержан активист РОНА («Русский Объединенный Национальный Альянс») Максим Цурашенко и еще двое несовершеннолетних.

При этом издание сообщает, что он сам и сообщил об этом по телефону горячей линии ОВД-Инфо.

"Цурашенко доставлен в полицию, сейчас с ним беседует следователь. Полицейские говорят о «вовлечении несовершеннолетних в политическую деятельность». Какой статьей уголовного или административного кодексов регулируется это преступление не уточняют", сообщает ОВД-Инфо.

В Липецке сегодня проходил одиночный пикет, который провел на площади Петра липецкий оппозиционер Александр Григорьев. "Команде Навального - Липецк" в акции на площади Петра было отказано, хотя им предложили для проведения митинга другое место. Но они от него отказались. Организация "Открытая Россия", интересы которой в Липецке с недавних пор представляет депутат облсовета от фракции ЛДПР Олег Хомутинников, о намерении провести акцию протеста в Липецке не заявляла.
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#митинг #протест #навальные #задржание

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