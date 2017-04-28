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сегодня, 14:45
Apple запатентовала «бесконечную» батарею для iPhone
Новая технология позволит заряжать беспроводные устройства через Wi-Fi
Бюро патентов и торговых марок США опубликовало патентную заявку Apple на регистрацию технологии, позволяющей заряжать беспроводные устройства через Wi-Fi. Данная разработка позволит обеспечить постоянный заряд аккумулятора при подключении к сети, - информирует Lenta.ru со ссылкой на сайт ведомства.
Не исключено, что iPhone8 будет оснащен функцией беспроводной зарядки с помощью Wi-Fi. Ученые уже трудятся над этой возможностью.
При этом зарядка смартфона будет происходить гораздо быстрее благодаря новому беспроводному методу, когда устройство просто помещается сверху на wireless-базу и заряжается без шнура.
Если специалистам удастся претворить идею в жизнь, то аккумулятор станет фактически «бездонным», ведь он сможет пополнять запас энергии в любом месте, где есть беспроводная сеть.
Не исключено, что iPhone8 будет оснащен функцией беспроводной зарядки с помощью Wi-Fi. Ученые уже трудятся над этой возможностью.
При этом зарядка смартфона будет происходить гораздо быстрее благодаря новому беспроводному методу, когда устройство просто помещается сверху на wireless-базу и заряжается без шнура.
Если специалистам удастся претворить идею в жизнь, то аккумулятор станет фактически «бездонным», ведь он сможет пополнять запас энергии в любом месте, где есть беспроводная сеть.