На главной площади Липецка устроят танцевальный флешмоб

А ещё там презентуют интерактивный музей и пройдет парад ростовых кукол.

1 мая в 10:00 на площади Ленина-Соборная состоится областной праздник для обучающихся образовательных организаций, посвященный празднику Весны и Труда.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, традиционно праздник проводился для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последнее время в регионе проделана огромная работа по устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виду чего число детей в организациях для детей-сирот существенно сократилось. Так по состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в Региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 340 детей. В виду положительной тенденции по устройству детей в семьи мероприятие было переформатировано в традиционный весенний детско-юношеский праздник.

Для детей состоится конкурс рисунков на асфальте «Мир моих увлечений», посвященный Году экологии. Участники праздника смогут проявить себя в танцевальном Флэш-мобе «Танцуют все!», принять участие в работе творческих площадок художественной направленности: «Фото-зона» (тантамарески баннерные «Баба-Яга», «Царь», «Паровозик из Ромашково»), «Аквагрим» (раскрашивание лиц), «Твистинг» (мастер-класс по моделирование шаров), «Поднебесье» (изготовление и запуск моделей самолетов), «Храни меня, мой талисман» (мастер-класс по изготовлению куклы-оберега), спортивной направленности «Мы со спортом дружим!» (спортивные соревнования «Самый меткий» (состязание по дартс), «Самый сильный» (состязания по армспорту), «Самый точный» (состязания в метании на меткость), «Самый умный» (соревнования по шашкам), Мастер-класс по завязыванию туристских узлов; экологической направленности: эколого-оздоровительная игра «Экологическая тропа», «Аквагрим» (раскрашивание лиц); патриотической направленности: игра – квест «Искра», а также ознакомиться с деятельностью Детского технопарка «Кванториум» – Инженерные каникулы «КванТо леТО»: «Робоквантум» (демонстрация робототехнического оборудования, мастер-класс по управлению), «Аэроквантум (демонстрация квадрокоптеров, мастер-класс по управлению), Квант-музей (демонстрация – презентация экспонатов интерактивного музея); пострелять в тире, поучаствовать в «Параде Ростовых кукол», посмотреть концертную программу из творческих номеров ведущих детских коллективов Липецка и Липецкой области.

В заключение праздничного концерта состоится награждение победителей по итогам конкурса рисунков на асфальте, где все участники получат сладкие призы и игрушки в подарок.

На празднике будет работать ярмарка детских работ «Это сделали мы сами!» (сувениры из различных материалов). В финале праздника под фонограмму веселых детских песен в небо взлетят воздушные шары.

