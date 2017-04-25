Культура
сегодня, 17:04
В Липецке пройдёт акция «Книги на вес»
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Личные рекорды будут устанавливать в библиотеке.
Завтра, 26 апреля впервые в Липецке пройдет необычная акция «Книги на вес», в ходе которой любой читатель сможет узнать, насколько тяжел его интеллектуальный багаж, уносимый из библиотеки.
Как сообщает Липецкая областная юношеская библиотека, в ходе эксперимента будут взвешивать книговыдачу и устанавливать личные рекорды.
Как сообщает Липецкая областная юношеская библиотека, в ходе эксперимента будут взвешивать книговыдачу и устанавливать личные рекорды.
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Колька Быдлов