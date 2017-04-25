В Липецке пройдёт акция «Книги на вес»

Личные рекорды будут устанавливать в библиотеке.

Завтра, 26 апреля впервые в Липецке пройдет необычная акция «Книги на вес», в ходе которой любой читатель сможет узнать, насколько тяжел его интеллектуальный багаж, уносимый из библиотеки.



Как сообщает Липецкая областная юношеская библиотека, в ходе эксперимента будут взвешивать книговыдачу и устанавливать личные рекорды.