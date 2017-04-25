Культура

сегодня, 17:04

В Липецке пройдёт акция «Книги на вес»

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#библиотека
В Липецке пройдёт акция «Книги на вес»

Личные рекорды будут устанавливать в библиотеке.

Завтра, 26 апреля впервые в Липецке пройдет необычная акция «Книги на вес», в ходе которой любой читатель сможет узнать, насколько тяжел его интеллектуальный багаж, уносимый из библиотеки.

Как сообщает Липецкая областная юношеская библиотека, в ходе эксперимента будут взвешивать книговыдачу и устанавливать личные рекорды.
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#библиотека

Комментарии (1)

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Колька Быдлов

сегодня, 17:44
О бедная, бедная Ваша Страна! При Советах за настойчивую просьбу выдать труды детских писателей ( например Бианки) сообщали "куда следует"! А таперича не знают как кому и что навязать, перестали люди читать прозу, все про заек, про курс Партии и Долляра, да про политику! Чайхану уже в библиотеке сделали..
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