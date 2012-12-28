Липецкая вечЁрка: закрытие наркопритона, штраф матершиннице и планы по благоутсройству центра города

Сегодня, 20 декабря, полицейские рассказали о закрытии наркопритона, в суд передали дело женщины, обматерившей судью, и пермская компания выиграла тендер на проект капремонта водоотводной канавы от Комсомольского пруда до реки Воронеж.