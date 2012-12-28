В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: закрытие наркопритона, штраф матершиннице и планы по благоутсройству центра города
Сегодня, 20 декабря, полицейские рассказали о закрытии наркопритона, в суд передали дело женщины, обматерившей судью, и пермская компания выиграла тендер на проект капремонта водоотводной канавы от Комсомольского пруда до реки Воронеж.
Кроме того, мужчину и трех его гостей оштрафовали за употребление наркотиков.
«Представляю, каково было соседям жить рядом с такой квартирой», — написала Лиза.
«Космонавтов, 106, шприцы валяются на общем балконе и пожарной лестнице, буквально позавчера видел», — доложил Гость.
«А где же все это время был участковый?» — спросил другой Гость.
«У нас тоже наркоманы в одной квартире тусят. И наливайка несанкционированная рядом с домом по ночам торгует. И что от того, что я это озвучу, что-то изменится? Участкового в квартиру можно и не пускать», — заметила Вика.
Жительница села Бреслановка скоро предстанет перед судом по обвинению в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
Женщина хотела подать иск, но не взяла с собой документов удостоверяющих личность. Иск суд не принял, и дама возмутившись, обозвала заместителя председателя Усманского районного суда неприличным словом из пяти букв.
Наказание по уголовной статье «Оскорбление представителя власти» подразумевает штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.
Своей вины обвиняемая не признала. «А че такова?» — спросила она следователя. И вряд ли она одна не понимает, почему нельзя материться. Об этом свидетельствуют и комментарии к новости.
«Тоже мне удивительно. Такое общение для многих давно стало нормой», — написал Житель.
«Вырвалось естественным образом. Не употреблять мат надо привыкнуть, пересмотреть мировоззренческую позицию. Исправительные работы могут этому поспособствовать». — добавил zzloyzz.
«Идешь по улице, навстречу толпа подростков. Мат перемат, уши сворачиваются. Общаются громко. Они матом не ругаются, они на нём разговаривают. Может быть, уже и их штрафовать начнём или их родителей за то, что воспитанием плохо занимаются. Хотя, думаю, они повторяют то, что слышат в семье. В наше время дети были гораздо скромнее и такое поведение на улице было недопустимым», — возмутилась Бабушка.
«У нас в школе 35 это нормальное явление. На остановке возле школы уши вянут от того, как они себя ведут и разговаривают. Всё конечно из семьи идет. И ещё курение, почему малолетки курят, почему никто не борется? Позор», — вступили в дискуссию Сселки.
Девять лет назад тогдашний председатель городского департамента культуры Липецка Виктория Якимович объявила войну мату. Тогда же для детских садов и школ был разработан проект: «Мы — за чистое слово». К сожалению, на этом посту Виктория Якимович проработала всего лишь чуть больше года и ушла в отставку.
И еще об одном судебном процессе. Жюри присяжных заседателей признали виновными двух чаплыгинцев, которые будучи пьяными забили до смерти первого встречного.
После очистки Комсомольского пруда, мэрия намерена продолжить работы по благоутсройству близлежащей территории. Компания «ИТР-Групп» из Добрянки Пермского края выиграла тендер управления главного смотрителя Липецка на составление проектно-сметной документации реконструкции 1,9 километра водоотводного канала, предназначенного для сброса воды из Комсомольского пруда в реку Воронеж. При начальной цене контракта в 2,5 миллиона рублей пермяки в конкурентной борьбе сбросили цену на 30%, И готовы выполнить работы за 1 785 000 рублей.
«ИТР-Групп» должна оценить техническое состояние канала, изучить износ железобетонных конструкций подпорных стен чаши пруда, гранитного парапета и пешеходных мостиков через канал, а также подсчитать предполагаемые затраты, связанные с возможным в будущем сносом сооружений вдоль канала. Эта часть контракта особенно интересна, так как вдоль канала располагаются два кафе, а на нем — ресторан.
Так же подрядчик обязан найти решение для предотвращения подтопления улицы Калинина через ответвление водоотводного канала. А еще подсчитать затраты на очистку канала от мусора, ила и поросли, ремонт пристани на пруду, укрепление и благоустройство острова в центре пруда, благоустройство прилегающей территории к каналу, предусматривающего устройство пешеходных зон, освещение и озеленение.
Стоит добавить, что год назад управление главного смотрителя уже объявляло подобный тендер. Но тогда он стоил 5,5 миллиона рублей. Его выиграл липецкий проектный институт «Гипромез», который выполнил работы частично и получил за них три миллиона, остальным теперь займутся пермяки.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидатеся дождь, и от +1 до +3 градусов. И это отнюдь не рекордные показатели. Совсем недавно, 21 декабря 2015 года, в городе было +8. А 21 декабря 1994 года столбики термометров опустились до 31 градуса мороза.
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