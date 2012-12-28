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Погода в Липецке
885
вчера, 17:00
8

В Липецкой области ночью до +3, днем до +5

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, пройдут небольшие осадки, 21 декабря — умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах - с мокрым снегом, местами туман. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -2 до +3, днем — от 0 до +5 градусов. 

В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.

День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 31 градус мороза. 

потепление
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Лена
сегодня, 16:25
А я полезу в морозильный ларь,нестерпимая ужасная жара наступает.
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Дима
вчера, 22:22
В морозы тепло в доме, в оттепель прохладно платим по полной зачем убавлять тепло? Те кому душно могут приоткрыть окно.
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Юных натуралистов 15
вчера, 19:40
Вы лучше напишите, почему мы ещё без воды ( второй день) т без отопления (3 дня)?
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Активное
вчера, 19:11
Солнце ,видимо в этом причина теплого декабря ,да и вообще потепления ! Землю нагревают лучи ,которые мы не видим ,а их при взрывах на Солнце образуется много .Дело в том ,что в видимых лучах Солнце постоянная звезда ,в невидимых лучах переменная звезда ! Выбросы энергии с поверхности Солнца влияют на климат Земли .
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Костья
вчера, 18:50
Завтра первый раз на улицу выйду за три недели. После вчерашнего лютого мороза волосы дыбом стоят,шапка на волосах висит.
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Евгения
вчера, 18:30
Марток зачастую холоднее.
Ответить
Можно мне.
вчера, 18:05
Иди таблетки купи от пурги а то скоро дорого будет.
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16 район
вчера, 17:06
Давай снега и пургу
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