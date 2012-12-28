В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области ночью до +3, днем до +5
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, пройдут небольшие осадки, 21 декабря — умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.
День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 31 градус мороза.
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