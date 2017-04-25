24-летний парень украл из подушки золото на 70 000 рублей

24 апреля в полицию с заявлением о краже из ее дома золотых украшений обратилась жительница Лебедянского района.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – 24-летний житель Лебедянского района. Как выяснилось, молодой человек подрабатывал в семье заявительницы, а 17 апреля, воспользовавшись отсутствием хозяев, украл золотые изделия общей стоимостью 70 000 рублей, спрятанные в подушке. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование проводит УМВД России по Липецку, сообщает пресс-служба областного управления полиции.