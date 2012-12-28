В России
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52 минуты назад
В Петербурге возбудили дело об убийстве военнослужащего при взрыве автомобиля
Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Уточняется, что в настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее СМИ сообщили о взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. Движение на Колпинском шоссе в петербургских Шушарах перекрыто, — пишут «Известия».
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