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В России
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52 минуты назад

В Петербурге возбудили дело об убийстве военнослужащего при взрыве автомобиля

Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе, — сообщает пресс-служба регионального отделения СК РФ.

Уточняется, что в настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили о взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. Движение на Колпинском шоссе в петербургских Шушарах перекрыто, — пишут «Известия».
убийство
военный
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