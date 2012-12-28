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В России
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24 минуты назад
Россиянам могут отказать в загранпаспорте при отсутствии военного билета
Россиянину могут отказать в выдаче загранпаспорта из-за недействительного внутреннего паспорта, несоответствующих фотографий или отсутствия документов воинского учета.
В них указывается, что на этапе приема документов на оформление заграничного паспорта существует несколько оснований для отказа. Одним из них является отсутствие у заявителя, который подпадает под категорию лиц призывного возраста, военного билета. Также в перечне оснований значатся проблемы с внутренним паспортом гражданина РФ. Например, это может быть истекший срок его действия или недействительность, — передает ТАСС.
Кроме того, документы на загранпаспорт могут не принять, если у человека нет фотографии подходящего формата, в заявлении указана недостоверная информация или в нем допущены ошибки, не учтены формы его заполнения.
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