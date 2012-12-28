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В России
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25 минут назад
На Эльбрусе эвакуировали пассажиров канатной дороги
9 октября курорт сообщил, что все канатные дороги на Эльбрусе закрыли в связи с техническими работами. Там также заявили, что канатная дорога не будет работать в субботу. Тогда остановку работы канатной дороги объяснили тем, что при проведении строительно-монтажных работ экскаватор подрядной организации повредил кабель связи на склоне.
"Спасатели действовали по инструкции, всех пассажиров канатной дороги эвакуировали в нормативные сроки, пострадавших нет. Кабель сейчас восстанавливается - мы обязательно сообщим о сроках запуска. Очень сожалеем, что навыки по вертикальной эвакуации, которые регулярно оттачивают наши спасатели, вчера пригодились. Приносим извинения гостям Эльбруса", - говорится в сообщении.
По данным администрации, в воскресенье канатная дорога также не будет работать.
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