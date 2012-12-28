Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вода на улицах, дорогах и в жилых домах
Общество
Сегодня в Липецке: день отказа от бензина, на одной из главных улиц ограничат движение
Общество
На выручку липчанам пришли ассенизаторы и илосос
Общество
Ещё одно последствие ненастья – ветер повалил дерево на улице Циолковского
Общество
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
В поселке Силикатном и центральной части Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +27
Погода в Липецке
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Происшествия
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Два человека спасены и три эвакуированы из горящей пятиэтажки на проспекте 60 лет СССР
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: день отказа от бензина, на одной из главных улиц ограничат движение
Общество
В Липецкой области сухо и до +27
Погода в Липецке
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Происшествия
«Нас кинули?»: жители Карьера интересуются судьбой своего моста
Общество
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Два человека спасены и три эвакуированы из горящей пятиэтажки на проспекте 60 лет СССР
Происшествия
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Липчанин «заработал» на родной тётке и двоюродном брате 870 тысяч рублей
Происшествия
Три человека отравились грибами в Хлевенском округе
Общество
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
Бизнес
170
35 минут назад

«РВК-Липецк» улучшает качество жизни горожан

В Липецке продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры.

Очередной этап инвестиционной программы «РВК-Липецк» начался в одном из старейших районов областного центра — Левобережном. Здесь меняют 1,2 километра изношенного водопровода диаметром до 225 мм — от дома № 2а на улице Марины Расковой до Дома музыки. О ходе работ, их технических особенностях и планах на будущее журналистам рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров.

фото_1 РВК.JPG 

По его словам, замена сетей идёт полным ходом. Кроме трубопровода рабочие обновят колодцы и задвижки, которые используются для регулирования подачи воды потребителям. На выполнение работ выделено около 32 миллионов рублей. По их завершении «РВК-Липецк» переключит потребителей на обновлённые сети.

Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) — это позволяет избежать масштабных раскопок и не создавать дополнительных неудобств для водителей и пешеходов.

ФОТО2_рвк.JPG

— В городской черте мы этот метод применяем практически везде — ГНБ позволяет не создавать дополнительных неудобств жителям, дорожному движению и не портить благоустройство. В тех местах, где происходит пересечение нашего нового водопровода с сетями смежных ресурсоснабжающих организаций либо с дорожным покрытием, мы применяем футляры — трубу большего диаметра. В зависимости от условий она может прокладываться также способом горизонтального бурения, или проводятся стандартные раскопки. В футляр помещается основной водопровод, что предохраняет его от ударных нагрузок и повреждений в будущем. Этот метод используется с начала реализации инвестпрограммы и зарекомендовал себя с положительной стороны, — рассказал Вадим Бакуров.

Все места разработки котлованов будут восстановлены: на проезжей части и пешеходных зонах уложат асфальт, а газоны засеют травой. Работы подрядчик проведёт в два этапа, так как проект переходящий на будущий год. Если позволит погода и не возникнет дополнительных технических проблем, все котлованы закатают до холодов. Однако если работы затянутся, асфальт укладывать в ноябре никто не станет — места раскопок законсервируют щебнем с тщательной трамбовкой, а финальное покрытие положат весной, после зимней усадки. Такой подход гарантирует долговечность и исключает риск появления ям через пару месяцев.

ФОТО3рвк.JPG

— Если возникнут какие-то объективные технические сложности, которые потребуют дополнительного допроектирования и изысканий, принятия каких-то дополнительных технических решений, то делать сознательно брак в зимний период ради скорости выполнения работ мы, естественно, не будем. Поэтому всё это будет засыпано щебнем под отметку, утрамбовано катком, пролито дополнительно водой, чтобы не было никаких просадок, и законсервировано в таком состоянии, — объяснил Вадим Бакуров.

Время реконструкции сети в Левобережье выбрано не случайно. «РВК-Липецк» работает на опережение: анализирует возраст сетей и статистику обращений, чтобы менять проблемные участки до того, как они дадут серьёзную аварию.

— Объекты, которые проходят реконструкцию в рамках реализации инвестиционной программы, заложены в концессионном соглашении. Они были выбраны концедентом совместно с технической и производственной дирекциями «Водоканала» по принципу нахождения в особой зоне риска, чтобы не допустить каких-то катастрофических последствий от аварий. Поэтому мы работаем в превентивном режиме, — сказал Вадим Бакуров.

Инвестиционная программа «РВК-Липецк» в этом году охватывает практически все районы города. Помимо Новолипецка, активные работы ведутся в Тракторном и на Соколе — там компания меняет водовод, в МЖК, 22-м и 23-м микрорайонах, в 10-й Шахте. Начато строительство важного коллектора диаметром 800 мм в районе площади Танкистов. Самый сложный участок у кольца с памятником танкистам уже пройден, до конца года замена коллектора завершится. Также в планах компании — завершение второго этапа реконструкции водозабора № 7 в новом машинном зале и модернизация насосной станции КНС № 1 на Соколе. Кстати, труба, которую многие заметили на Петровском мосту, — это как раз магистральный водовод диаметром 400 мм, идущий к Новолипецку, и он является частью проекта реконструкции в Левобережье.

На вопрос, могут ли активные граждане «протолкнуть» свой район в очерёдности инвестпрограммы, директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» объяснил, что перечень объектов утверждён ещё на этапе заключения концессионного соглашения. Изменить его можно только через пересмотр соглашения с концедентом, то есть с администрацией города. Кстати, список объектов программы опубликован на сайте администрации Липецка.

Напомним, модернизация городских систем водоснабжения и водоотведения по инвестпрограмме «РВК-Липецк» началась в 2023 году. За это время в обновление коммунальной инфраструктуры областного центра вложено два миллиарда рублей. В 2026 году на реализацию проектов «РВК-Липецк» направлено ещё около 800 миллионов рублей.

Выполнение запланированных мероприятий благоприятно скажется на качестве предоставляемых «Водоканалом» услуг. Модернизация систем повысит их надёжность, обеспечит бесперебойную подачу чистого ресурса, а также создаст запас мощности для подключения новых абонентов.

Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить