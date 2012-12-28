«РВК-Липецк» улучшает качество жизни горожан

В Липецке продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры.

Очередной этап инвестиционной программы «РВК-Липецк» начался в одном из старейших районов областного центра — Левобережном. Здесь меняют 1,2 километра изношенного водопровода диаметром до 225 мм — от дома № 2а на улице Марины Расковой до Дома музыки. О ходе работ, их технических особенностях и планах на будущее журналистам рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров.

По его словам, замена сетей идёт полным ходом. Кроме трубопровода рабочие обновят колодцы и задвижки, которые используются для регулирования подачи воды потребителям. На выполнение работ выделено около 32 миллионов рублей. По их завершении «РВК-Липецк» переключит потребителей на обновлённые сети.

Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) — это позволяет избежать масштабных раскопок и не создавать дополнительных неудобств для водителей и пешеходов.





— В городской черте мы этот метод применяем практически везде — ГНБ позволяет не создавать дополнительных неудобств жителям, дорожному движению и не портить благоустройство. В тех местах, где происходит пересечение нашего нового водопровода с сетями смежных ресурсоснабжающих организаций либо с дорожным покрытием, мы применяем футляры — трубу большего диаметра. В зависимости от условий она может прокладываться также способом горизонтального бурения, или проводятся стандартные раскопки. В футляр помещается основной водопровод, что предохраняет его от ударных нагрузок и повреждений в будущем. Этот метод используется с начала реализации инвестпрограммы и зарекомендовал себя с положительной стороны, — рассказал Вадим Бакуров.

Все места разработки котлованов будут восстановлены: на проезжей части и пешеходных зонах уложат асфальт, а газоны засеют травой. Работы подрядчик проведёт в два этапа, так как проект переходящий на будущий год. Если позволит погода и не возникнет дополнительных технических проблем, все котлованы закатают до холодов. Однако если работы затянутся, асфальт укладывать в ноябре никто не станет — места раскопок законсервируют щебнем с тщательной трамбовкой, а финальное покрытие положат весной, после зимней усадки. Такой подход гарантирует долговечность и исключает риск появления ям через пару месяцев.





— Если возникнут какие-то объективные технические сложности, которые потребуют дополнительного допроектирования и изысканий, принятия каких-то дополнительных технических решений, то делать сознательно брак в зимний период ради скорости выполнения работ мы, естественно, не будем. Поэтому всё это будет засыпано щебнем под отметку, утрамбовано катком, пролито дополнительно водой, чтобы не было никаких просадок, и законсервировано в таком состоянии, — объяснил Вадим Бакуров.

Время реконструкции сети в Левобережье выбрано не случайно. «РВК-Липецк» работает на опережение: анализирует возраст сетей и статистику обращений, чтобы менять проблемные участки до того, как они дадут серьёзную аварию.

— Объекты, которые проходят реконструкцию в рамках реализации инвестиционной программы, заложены в концессионном соглашении. Они были выбраны концедентом совместно с технической и производственной дирекциями «Водоканала» по принципу нахождения в особой зоне риска, чтобы не допустить каких-то катастрофических последствий от аварий. Поэтому мы работаем в превентивном режиме, — сказал Вадим Бакуров.

Инвестиционная программа «РВК-Липецк» в этом году охватывает практически все районы города. Помимо Новолипецка, активные работы ведутся в Тракторном и на Соколе — там компания меняет водовод, в МЖК, 22-м и 23-м микрорайонах, в 10-й Шахте. Начато строительство важного коллектора диаметром 800 мм в районе площади Танкистов. Самый сложный участок у кольца с памятником танкистам уже пройден, до конца года замена коллектора завершится. Также в планах компании — завершение второго этапа реконструкции водозабора № 7 в новом машинном зале и модернизация насосной станции КНС № 1 на Соколе. Кстати, труба, которую многие заметили на Петровском мосту, — это как раз магистральный водовод диаметром 400 мм, идущий к Новолипецку, и он является частью проекта реконструкции в Левобережье.

На вопрос, могут ли активные граждане «протолкнуть» свой район в очерёдности инвестпрограммы, директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» объяснил, что перечень объектов утверждён ещё на этапе заключения концессионного соглашения. Изменить его можно только через пересмотр соглашения с концедентом, то есть с администрацией города. Кстати, список объектов программы опубликован на сайте администрации Липецка.

Напомним, модернизация городских систем водоснабжения и водоотведения по инвестпрограмме «РВК-Липецк» началась в 2023 году. За это время в обновление коммунальной инфраструктуры областного центра вложено два миллиарда рублей. В 2026 году на реализацию проектов «РВК-Липецк» направлено ещё около 800 миллионов рублей.

Выполнение запланированных мероприятий благоприятно скажется на качестве предоставляемых «Водоканалом» услуг. Модернизация систем повысит их надёжность, обеспечит бесперебойную подачу чистого ресурса, а также создаст запас мощности для подключения новых абонентов.