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38 минут назад
В Челябинской области зафиксирована массовая гибель пчел
В Челябинской области зафиксирована гибель пчел, специалисты выясняют причины произошедшего.
СМИ ранее сообщили о массовой гибели пчел в Аргаяшском районе - речь может идти о более 5 миллионах насекомых. Возможно, пчелы попали под обработку сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили.
«Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации СМИ о массовой гибели пчел», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ведомство также проводит комплексную проверку после обращения гражданина о массовой гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина в Аргаяшском районе.
«Отобраны пробы почвы и зелени, которые отправлены в лабораторию», — уточнили в ведомстве.
В управлении не смогли пояснить, о каком количестве погибших пчел идет речь.
Предварительно, по данным пресс-службы, проверка показала, что пасека заявителя не зарегистрирована в системе, а в администрации Аргаяшского муниципального округа сообщили, что указанные участки используются для выращивания рапса.
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