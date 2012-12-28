Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка
Происшествия
Пожар на Передельческой: горели емкости с краской
Происшествия
Открытое пламя на улице Передельческой потушено
Происшествия
После пожара на улице Передельческой в Липецке проверяют качество воздуха
Общество
Пьяные пассажиры избили водителя рейсового автобуса
Происшествия
Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Общество
«Дай померить»: случайный знакомый хитростью оставил липчанина без цепочки за 50 тысяч
Происшествия
В Липецкой области до +30 и дожди
Погода в Липецке
Скидки на «Вайлдберриз» в 50-70% оказались уловкой ушлой мошенницы
Происшествия
22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду
Происшествия
Читать все
Какое варенье вы любите?
Говорит Липецк
Пожар на Передельческой: горели емкости с краской
Происшествия
«Дай померить»: случайный знакомый хитростью оставил липчанина без цепочки за 50 тысяч
Происшествия
Пьяные пассажиры избили водителя рейсового автобуса
Происшествия
40-летний житель Липецкого округа взял в кредит 2,6 миллиона рублей и отправил мошенникам
Происшествия
«РВК-Липецк» раскопал крайнюю правую полосу на съезде с Петровского моста
Общество
Завтра на Карьере начнут демонтаж аварийного пешеходного моста
Общество
35-летняя липчанка три дня была инвестором и отправила мошенникам 400 000 рублей
Происшествия
В июне дорожали куры и сахар, дешевели яйца
Экономика
От клещей пострадал 3901 человек, каждый четвёртый клещ — заразен
Здоровье
Читать все
В России
38
38 минут назад

В Челябинской области зафиксирована массовая гибель пчел

В Челябинской области зафиксирована гибель пчел, специалисты выясняют причины произошедшего.

Прокуратура начала проверку сообщений о массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе Челябинской области, — рассказали РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

СМИ ранее сообщили о массовой гибели пчел в Аргаяшском районе - речь может идти о более 5 миллионах насекомых. Возможно, пчелы попали под обработку сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили.

«Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации СМИ о массовой гибели пчел», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ведомство также проводит комплексную проверку после обращения гражданина о массовой гибели пчелосемей у сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина в Аргаяшском районе.

«Отобраны пробы почвы и зелени, которые отправлены в лабораторию», — уточнили в ведомстве.

В управлении не смогли пояснить, о каком количестве погибших пчел идет речь.

Предварительно, по данным пресс-службы, проверка показала, что пасека заявителя не зарегистрирована в системе, а в администрации Аргаяшского муниципального округа сообщили, что указанные участки используются для выращивания рапса.
пчелы
гибель
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить