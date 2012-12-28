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Происшествия
Тело мужчины достали из пруда в Тербунском округе
Происшествия
Зона красного уровня расширилась ещё на пять округов области
Происшествия
В Ельце и трёх округах воздушная тревога
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Объявлен желтый уровень
Происшествия
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Происшествия
255
сегодня, 15:59
В Ельце и трёх округах воздушная тревога
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Измалковском и Становлянском округах Липецкой области.
воздушная тревога
БПЛА
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