В Сселках отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 9 августа без холодной воды останутся жители Сселок и один дом на бульваре Шубина в Липецке — работы будут проводиться по адресам: бульвар Шубина, 9, улица Ленина, 208 (Сселки), сообщили в «РВК-Липецк».