Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Общество
93
51 минуту назад
В Сселках отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 9 августа без холодной воды останутся жители Сселок и один дом на бульваре Шубина в Липецке — работы будут проводиться по адресам: бульвар Шубина, 9, улица Ленина, 208 (Сселки), сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
0
0
Комментарии