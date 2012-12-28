Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: хвосты у бензозаправок, вонь в «Елецком» и разнос мэра
Общество
«Город просыпается вместе с тобой»
Общество
Остановился, подобрал и уехал: 49-летний водитель присвоил на заправке чужой кошелек
Происшествия
Шантажисты с сайта интим-услуг запугали подростка и его мать
Происшествия
Раненые при падении БПЛА находятся в удовлетворительном состоянии
Происшествия
Пьяный отец посадил за руль сына, и тот совершил аварию
Происшествия
Выходные в Липецке: День физкультурника, банный фестиваль и возвращение большого футбола
Общество
Зона красного уровня расширилась ещё на пять округов области
Происшествия
Тело мужчины достали из пруда в Тербунском округе
Происшествия
Читать все
Шантажисты с сайта интим-услуг запугали подростка и его мать
Происшествия
Пьяный отец посадил за руль сына, и тот совершил аварию
Происшествия
В Липецкой области до +28
Погода в Липецке
Раненые при падении БПЛА находятся в удовлетворительном состоянии
Происшествия
В Сселках отключат холодную воду
Общество
Красный уровень снят, жёлтый — сохраняется
Происшествия
Тело мужчины достали из пруда в Тербунском округе
Происшествия
Зона красного уровня расширилась ещё на пять округов области
Происшествия
В Ельце и трёх округах воздушная тревога
Происшествия
Объявлен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Общество
93
51 минуту назад

В Сселках отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 9 августа без холодной воды останутся жители Сселок и один дом на бульваре Шубина в Липецке — работы будут проводиться по адресам: бульвар Шубина, 9, улица Ленина, 208 (Сселки), сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 9 по бульвару Шубина, в Сселках — в домах и зданиях № 2 по улице Ракитной, № вл. 2 по улице 300-летия флота России, № 17 по улице Палисадной, в частном секторе улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
отключения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить