В Липецкой области до +28

Уже завтра днём новый антициклон поставит дождям заслон, однако сильная жары не вернется.



В ночь на 9 августа при прохождении холодного атмосферного фронта ожидаются кратковременные грозовые дожди. Днём 9 августа и в последующие двое суток регион окажется в гребне антициклона — осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 19–20 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в Липецкой области ожидается переменная облачность, ночью — кратковременные дожди, грозы, днём — преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 6–11 м/с, днём 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днём — от +23 до +28 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью — кратковременные дожди, грозы, днём — преимущественно без осадков. Ночью — от +17 до +19 градусов, днём — от +25 до +27.День 9 августа стал самым тёплым в Липецке в 2010 году — тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 7 градусов тепла.