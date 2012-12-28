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сегодня, 17:05
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В Липецкой области до +28

Уже завтра днём новый антициклон поставит дождям заслон, однако сильная жары не вернется.

В ночь на 9 августа при прохождении холодного атмосферного фронта ожидаются кратковременные грозовые дожди. Днём 9 августа и в последующие двое суток регион окажется в гребне антициклона — осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 19–20 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в Липецкой области ожидается переменная облачность, ночью — кратковременные дожди, грозы, днём — преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 6–11 м/с, днём 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днём — от +23 до +28 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью — кратковременные дожди, грозы, днём — преимущественно без осадков. Ночью — от +17 до +19 градусов, днём — от +25 до +27.

День 9 августа стал самым тёплым в Липецке в 2010 году — тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 7 градусов тепла.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Дед
18 минут назад
18 достаточно , хватит этой жары !
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Жертва жары
сегодня, 17:27
Ну наконец то комфортная погода
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