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1282
сегодня, 14:15
9

На части улицы Московской вводится ограничение движения

В районе дома № 38 до 10 сентября энергетики будут менять теплосеть.

С 10 августа по 10 сентября ограничивается движение транспорта по улице Московской в районе дома № 38.

«Это связано со строительством участка тепловой сети. Выбирайте альтернативные пути объезда заранее», — рассказали в мэрии Липецка.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Владимир
сегодня, 20:08
Прокуратура не хочет заняться этим вопросом ?
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Ден.
сегодня, 19:33
Наверное пора уже мост над этой трубой строить, блин смех один
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Алексей
сегодня, 18:00
Мэр, обратите внимание на этот беспредел. Через каждые три месяца закрывают там дорогу. 10 метров меняют по полгода.
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Карта
сегодня, 17:12
Это Клондайк!!!
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007
сегодня, 15:56
Вы че издеваетесь над народом сколько можно там делать?
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Саахов
сегодня, 15:37
Опять на Кривенкова будет утром не протолкнуться
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Дык это
сегодня, 14:50
Бабло пилить надо умеючи.
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Это уже не смешно
сегодня, 14:37
Третий раз за год менять одну и ту же трубу
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Игорь
сегодня, 14:23
Когда же это закончится?
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