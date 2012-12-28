Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Сегодня в Липецке: раскалённый город, изощрённые способы, которыми работодатели начали удерживать сотрудников
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Напал на отца с тесаком, изранил двух собак и угнал машину: жителя области могут отправить на принудительное лечение
Общество
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сегодня, 14:15
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На части улицы Московской вводится ограничение движения
В районе дома № 38 до 10 сентября энергетики будут менять теплосеть.
«Это связано со строительством участка тепловой сети. Выбирайте альтернативные пути объезда заранее», — рассказали в мэрии Липецка.
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