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В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 16 человек

В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Об этом 18 июня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе двое детей, — рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

«На этот час в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей», — сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что в Раменском пострадали три человека. В их числе мужчина, получивший ранения живота и таза, 10-летняя девочка с травмой голеней и мужчина с ранениями голеней, бедра, плеча и шеи. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, — пишут «Известия».

Воробьев пишет, что в Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. В Люберцах пострадали двое мужчин, они были доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. Их состояние оценивают как средней тяжести, сообщает губернатор. В Дзержинском мужчину госпитализировали в Люберецкую больницу с ранениями шеи.

По информации Воробьева, в Котельниках пострадали восемь человек. По его словам, пятеро доставлены в Люберецкую больницу. Среди них мужчины с осколочным ранениями и женщина с черепно-мозговой травмой. Пострадал также трехлетний ребенок, он был доставлен в Центр охраны материнства и детства. Губернатор сообщил, что еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице. Он сообщил, что один из пострадавших отказался от госпитализации.

В Люберецкую больницу был доставлен мужчина из торгового центра «Садовод» с осколочными ранениями живота.

В этот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили 180 беспилотников, летевших на Москву. Он также отметил, что несколько БПЛА достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) минувшей ночью.

До этого он заявил, что одно из зданий на территории торгового комплекса «Садовод» в результате падения обломков БПЛА получило незначительные повреждения. Беспилотник в этот же день попал в многоквартирный дом в Жуковском Московской области.
беспилотники
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