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В России
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22 минуты назад
Автоштрафы могут распространить на лекарства
Речь идет о расширении действия закона об автоштрафах за продажу просроченных товаров и нелегальной табачной продукции, который был принят Госдумой в апреле 2026 года и подписан президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Предполагается, что механизм будет работать по аналогии с дорожными камерами: кассовые системы автоматически передают данные о продажах, а при выявлении нарушения — например, реализации просроченного препарата или отклонения от установленной цены — контролирующий орган автоматически формирует постановление и направляет его в личный кабинет компании-нарушителя на портале «Госуслуги».
Размер штрафов для аптечного сегмента пока не определен. В действующем законе для других категорий предусмотрены санкции за просроченные товары в размере 10 тыс. рублей за единицу товара для индивидуальных предпринимателей (ИП) и 20 тыс. рублей — для юридических лиц.
Росздравнадзор попросил ЦРПТ оценить техническую возможность внедрения такого механизма, говорится в письме. В ЦРПТ сказали «Известиям», что проект направлен на защиту потребителей в сегментах, где нарушения можно подтвердить цифровыми данными. В случае принятия государственного решения оператор готов участвовать в обсуждении его технической реализации, отметили там.
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