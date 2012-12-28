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22 минуты назад

Автоштрафы могут распространить на лекарства

Закон автоматического назначения штрафов может быть распространен на лекарственные препараты. Письмо с соответствующими предложениями направил замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак». С документом ознакомились «Известия», его подлинность подтвердили федеральный чиновник и собеседник, знакомый с обсуждением.

Речь идет о расширении действия закона об автоштрафах за продажу просроченных товаров и нелегальной табачной продукции, который был принят Госдумой в апреле 2026 года и подписан президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Предполагается, что механизм будет работать по аналогии с дорожными камерами: кассовые системы автоматически передают данные о продажах, а при выявлении нарушения — например, реализации просроченного препарата или отклонения от установленной цены — контролирующий орган автоматически формирует постановление и направляет его в личный кабинет компании-нарушителя на портале «Госуслуги».

Размер штрафов для аптечного сегмента пока не определен. В действующем законе для других категорий предусмотрены санкции за просроченные товары в размере 10 тыс. рублей за единицу товара для индивидуальных предпринимателей (ИП) и 20 тыс. рублей — для юридических лиц.

Росздравнадзор попросил ЦРПТ оценить техническую возможность внедрения такого механизма, говорится в письме. В ЦРПТ сказали «Известиям», что проект направлен на защиту потребителей в сегментах, где нарушения можно подтвердить цифровыми данными. В случае принятия государственного решения оператор готов участвовать в обсуждении его технической реализации, отметили там.
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