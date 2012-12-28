Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ
В России
46
сегодня, 09:59
Мошенники разбрасывают флешки с вредоносным ПО
Аферисты специально разбрасывают флешки и другие накопители с вредоносным программным обеспечением (ПО) около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров в России, чтобы взломать рабочие компьютеры и попасть в инфраструктуру бизнеса.
«Флешки разбрасывают намеренно. В экспериментах ИБ больше половины людей подключают найденные флешки к своим устройствам. И этого достаточно, чтобы попасть в инфраструктуру без взломов и сложных техник», — заявила она.
Кокова подчеркнула, что на флеш-накопителе, как правило, скрывается файл, внешне имитирующий документ или изображение. При попытке пользователя открыть его происходит автоматическая активация вредоносного программного обеспечения на компьютере. Данный скрытый код запускается вследствие эксплуатации уязвимостей в операционной системе, к примеру, из-за устаревших механизмов защиты устройства.
Уточняется, что флешка может быть не накопителем, а вредоносным устройством. Она способна автоматически выполнять команды, скачивать вирусы, менять настройки системы или выводить компьютеры из строя высоким напряжением.
Также обычная флешка может оказаться не накопителем, а взрывчаткой.
После получения доступа к компьютеру атака развивается уже внутри системы: считываются сохраненные пароли, токены, файлы, переписка, конфиденциальная информация, а также происходит уничтожение или шифрование важных данных.
Помимо этого, злоумышленники получают точку входа во внутреннюю сеть компании, к другим компьютерам, системам и сервисам. В момент атаки сотрудник уже становится ее частью и даже виновником.
Эксперт напомнила, что при нахождении флешки важно ее никуда не подключать, независимо от того, как выглядит устройство и где оно было найдено. Не надо пытаться проверить ее самостоятельно, в том числе физически, — передает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии