Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января. Об этом 30 апреля рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Как пояснил министра труда и социальной защиты России Антон Котяков, благодаря переносу выходных, в 2027 году россияне пять раз будут отдыхать по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне.
Согласно проекту, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Также предусмотрены периоды отдыха с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. 31 декабря 2027 года также будет выходным днем, — передает «Интерфакс» со ссылкой на Минтруд.
Минтруд напоминает, что согласно Трудовому кодексу, если выходной день выпадает на нерабочий праздничный — он переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. Исключением являются выходные дни, совпадающие с новогодними праздниками — они могут переноситься на любые другие рабочие дни в году.
Согласно кодексу, нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово, 23 февраля -—День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник весны и труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России и 4 ноября — День народного единства.
