вчера, 17:00
В Липецкой области сухо и до +23
Летняя погода возвращается.
Среднесуточные температуры составят: 2 и 3 июня — 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 4 июня — 17 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +20 до +22.
День 2 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году — 1 градус тепла.
