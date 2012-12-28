В Липецкой области сухо и до +23

Летняя погода возвращается.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки прекратятся. Температура воздуха начнет постепенно повышатьсяСреднесуточные температуры составят: 2 и 3 июня — 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 4 июня — 17 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +20 до +22.День 2 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году — 1 градус тепла.