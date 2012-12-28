На улице Раздольной затопило подвалы и цокольные этажи
Причины подтопления выясняют.
— Что случилось? Где службы? Кто это делал? Надо разобраться! Посмотрите, что творится в цокольном этаже. Неоднократно вызывал платно машины — откачивали. Но вода прибывает и прибывает. А у меня в цоколе щиток, розетки, котёл — сейчас всё замкнёт! Принимают заявки — и тишина! Здесь 40 сантиметров воды. Я в сапогах не могу пройти, котёл уже затоплен! И так у всех — не только у нас! — Возмущается жилец дома №27 по улице Раздольной.
В прошлом году в Опытной по заказу мэрии прокладывали дренажную систему — это широко освещалось в СМИ. Гидротехнические сооружения на улицах Новой и Раздольной монтировались с выпуском ливневых и дренажных вод в пруд между улицами Совхозной и Одесской. Эти работы были вторым этапом проекта по водопонижению района частной застройки на Опытной, где вот уже два десятилетия во время обложных дождей или снеготаяния уровень грунтовых вод поднимается до поверхности земли.
«Специалисты городского управления капитального строительство выезжали в Опытную станцию для выяснения причин подтопления частного домовладения. Установлено, подвал дома № 27 по улице Раздольной топит талыми водами, а построенная ливневая канализация предназначена для отведения поверхностных вод с этой улицы», — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
