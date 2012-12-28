Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Общество
15-летняя девочка ушла из дома в два часа ночи и пропала
Происшествия
На пешеходном переходе реанимобиль сбил самокатчика
Происшествия
Мать троих участников СВО, двое из которых погибли, обманули мошенники
Происшествия
В Липецке продолжает подтапливать Городское кладбище
Общество
«Мертвый город» в Тракторном — прокуратура требует обеспечить безопасность расселенных домов
Общество
Бывшую сотрудницу сельхозорганизации и её подельника из МФЦ подозревают в мошенничестве с землёй
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Оборотень в погонах: полицейский сам оформил займ на уже обманутую мошенниками женщину
Происшествия
Полицейские нашли одного из домофонных вандалов
Происшествия
Читать все
Подросток на самокате не услышал ехавшую с проблесковыми маячками «скорую»
Происшествия
65-летний мужчина попался пьяным за рулём мотоблока
Происшествия
Сегодня в Липецке: салон мистической баронессы, липчане настаивают на дополнительном выходном дне
Общество
Перед 1 мая все городские парки обработают от клещей и окосят
Общество
На «Ладу-Калину» отбросило «Фольксваген»: пострадала девушка-водитель
Происшествия
Мужчина забыл возле банкомата свое портмоне — у него сразу нашёлся новый хозяин
Происшествия
45-летняя женщина перешла по ссылке и её счёта списали все деньги
Происшествия
На улице Раздольной затопило подвалы и цокольные этажи
Общество
Резня в баре на Виктора Музыки: дело передается в суд
Происшествия
Кулич в подарок и теплые слова: Ольга Митрохина поздравила жителей Тракторного с наступающим праздником Светлой Пасхи
Общество
Читать все
не было
24 минуты назад
В Липецке много чего "не было ни разу за 25 лет", а теперь чуть не каждый день удивительное-рядом :)
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
