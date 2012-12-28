Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
185
сегодня, 10:08

В Кронштадте из-за атаки БПЛА повреждены стекла домов и автомобилей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что проводит в Кронштадте заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА.

Жилые дома и транспортные средства получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кронштадт, — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня в Кронштадте силами ПВО отражена атака БПЛА. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей», — говорится в его сообщении.

Беглов подчеркнул, что разрушения и пострадавшие в результате произошедшего отсутствуют. Для жителей пострадавших домов, как добавил он, сейчас организуется пункт горячего питания.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ночью того же дня сообщил о 17 сбитых над регионом БПЛА. Позднее он заявил об увеличении числа уничтоженных аппаратов до 33, а спустя время добавил, что над Ленобластью за всё время воздушной опасности было ликвидировано 56 беспилотников. Говоря об этом, он заявил, что в Выборге была повреждена кровля жилого дома, а в порту Усть-Луга зафиксировано возгорание, локализация которого на тот момент продолжалась. В результате произошедшего никто не пострадал, — пишут «Известия».
беспилотники
атака
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить