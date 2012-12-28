Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
Зарплата до 250 тысяч и бесплатное переобучение: в области готовятся к большой ярмарке вакансий
Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка
Липецкая вечЁрка: когда откроют поликлинику № 1, взятка в миллион долларов и нападение на автобусы
Сегодня в Липецке: где перекроют движение в городе, может ли работодатель уволить за подработку
36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста
В России
185
сегодня, 10:08
В Кронштадте из-за атаки БПЛА повреждены стекла домов и автомобилей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что проводит в Кронштадте заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА.
«Сегодня в Кронштадте силами ПВО отражена атака БПЛА. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей», — говорится в его сообщении.
Беглов подчеркнул, что разрушения и пострадавшие в результате произошедшего отсутствуют. Для жителей пострадавших домов, как добавил он, сейчас организуется пункт горячего питания.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ночью того же дня сообщил о 17 сбитых над регионом БПЛА. Позднее он заявил об увеличении числа уничтоженных аппаратов до 33, а спустя время добавил, что над Ленобластью за всё время воздушной опасности было ликвидировано 56 беспилотников. Говоря об этом, он заявил, что в Выборге была повреждена кровля жилого дома, а в порту Усть-Луга зафиксировано возгорание, локализация которого на тот момент продолжалась. В результате произошедшего никто не пострадал, — пишут «Известия».
