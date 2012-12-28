Число запретов на выезд за рубеж для россиян увеличилось более чем на 40%
На 1 января 2026 года на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 8,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж для должников.
Согласно данным службы, число подобных дел, по состоянию на 1 января 2026 года, выросло до 8,9 млн, что на 41,5% больше чем годом ранее (6,3 млн). При этом в 2023 году количество таких дел составило 6,5 млн.
Ранее в пресс-службе ГУ ФССП по Москве сообщали, что почти 375 тысяч москвичей остались перед Новым годом невыездными из-за долгов. Ограничение на выезд снимается только в случае полного погашения долга. В ведомстве поясняли, что снятие ограничения представляет собой несколько этапов, включая межведомственное взаимодействие, поэтому при планировании поездок за границу необходимо заранее убеждаться в отсутствии задолженности.
