30-летний мастер по установке окон и дверей собрал с клиентов 200 тысяч рублей и пропал

30-летний житель Грязей подозревается в пяти эпизодах мошенничества на сумму 200 000 рублей. Мужчина успешно занимался установкой оконных блоков и дверей, но потом вдруг начал «кидать» клиентов.«На предложение мастера по рекомендациям откликнулись сразу несколько клиентов из Липецка, Грязей и Добринского округа. Злоумышленник выезжал на место ремонта, производил замеры, рассчитывал сумму заказа, в которую входила стоимость изделия и работы по доставке и установке. После того, как клиенты передавали в руки лжеремонтника оговорённые суммы, тот переставал выходить на связь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.Сейчас полицейские также ищут других возможных пострадавших.