В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
30-летний мастер по установке окон и дверей собрал с клиентов 200 тысяч рублей и пропал
После получения денег лжеремонтник переставал выходить на связь.
«На предложение мастера по рекомендациям откликнулись сразу несколько клиентов из Липецка, Грязей и Добринского округа. Злоумышленник выезжал на место ремонта, производил замеры, рассчитывал сумму заказа, в которую входила стоимость изделия и работы по доставке и установке. После того, как клиенты передавали в руки лжеремонтника оговорённые суммы, тот переставал выходить на связь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
Сейчас полицейские также ищут других возможных пострадавших.
