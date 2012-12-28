На улице Осканова и площади Мира перегородили подъезд к мусорным бакам

Такие нарушения выявляют по камерам в режиме реального времени.

Сотрудники подведомственного Министерству природных ресурсов и экологии Липецкой области учреждения — Дирекции природных ресурсов — по камерам в режиме реального времени продолжают выявлять водителей, мешающих вывозу мусора.На этот раз машины нарушителей зафиксировали на улице Осканова,1 и на площади Мира,1 а. Материалы направлены в администрацию Липецка для принятия решения.Липчанам напоминают: штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для юридических лиц.