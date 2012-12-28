Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
сегодня, 12:37
На улице Осканова и площади Мира перегородили подъезд к мусорным бакам
Такие нарушения выявляют по камерам в режиме реального времени.
На этот раз машины нарушителей зафиксировали на улице Осканова,1 и на площади Мира,1 а. Материалы направлены в администрацию Липецка для принятия решения.
Липчанам напоминают: штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для юридических лиц.
