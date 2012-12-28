Все новости
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Липецкий горсовет сегодня примет отставку мэра
Политика
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
В первой половине февраля на маршруты не вышли 183 автобуса
Общество
Новый мэр в Липецке может появиться и через полгода
Общество
Умер первый председатель липецкого отделения общества «Память» Юрий Берников
Общество
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
В Липецке может появиться храм-памятник защитникам Отечества
Общество
На улице Осканова и площади Мира перегородили подъезд к мусорным бакам
Общество
73-летний мужчина погиб во время пожара в Задонском округе
Происшествия
Металлурги выводят учебную базу ЛГТУ на новый уровень
Общество
Общество
601
сегодня, 12:37
2

На улице Осканова и площади Мира перегородили подъезд к мусорным бакам

Такие нарушения выявляют по камерам в режиме реального времени.

Сотрудники подведомственного Министерству природных ресурсов и экологии Липецкой области учреждения — Дирекции природных ресурсов — по камерам в режиме реального времени продолжают выявлять водителей, мешающих вывозу мусора.

На этот раз машины нарушителей зафиксировали на улице Осканова,1 и на площади Мира,1 а. Материалы направлены в администрацию Липецка для принятия решения.

IMG_9850.jpeg

Липчанам напоминают: штраф за парковку, препятствующую работе спецтехники, составляет до 3000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для юридических лиц.
ЖКХ
0
0
2
2
6

Комментарии (2)

666
11 минут назад
а почистить не пытались дороги
нлмк
56 минут назад
а почему не работает эвакуатор в этих целях
