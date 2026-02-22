Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
Четыре самолета не смогли сесть в Москве из-за ограничений на полеты
Так, следовавшие в Домодедово рейсы из Калининграда и Сочи были перенаправлены в Нижний Новгород. Сообщается, что один из рейсов, следовавших из Санкт-Петербурга во Внуково, был вынужден вернуться в пункт вылета.
В свою очередь, в Шереметьево на запасной нижегородский аэродром направили рейс из Перми. Еще два рейса из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Нижнего Новгорода и Казани в настоящее время задерживаются с вылетом в авиагавань на фоне ограничений.
